Chudziutka jak przecinek Natalia Szroeder na koncercie „Wspólna Niepodległa”. Stylizacją idealnie podkreśliła figurę
Tak wygląda młoda wokalistka!
1/5
Podczas koncertu „Wspólna Niepodległa”, który zgromadził największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, Natalia Szroeder skradła całe show. Artystka pojawiła się w olśniewającej, dopasowanej kreacji, która podkreślała jej smukłą sylwetkę i nienaganny styl.
2/5
Wokalistka, znana z wyczucia estetyki i elegancji, postawiła na prostotę z klasą – minimum dodatków, maksimum efektu. Na scenie wyglądała promiennie i pewnie.
3/5
Fani nie mogli oderwać wzroku od jej występu. W sieci zaroiło się od komentarzy w stylu: „Natalia wygląda jak milion dolarów!”, „Jeszcze piękniejsza niż wcześniej!”, „Biją od niej luz i szczęście!”.
4/5
Koronki i klasyczna czerń to zdecydowanie strzał w dziesiątkę! Natalia idealnie podkreśliła szczuplutką figurę.
5/5
Występ Szroeder był jednym z najcieplej przyjętych momentów całego wydarzenia. Artystka udowodniła, że potrafi łączyć emocje, głos i styl w jeden perfekcyjny występ, który zostaje w pamięci na długo.
