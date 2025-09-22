Syn Ewy Minge zabrał głos po odpadnięciu mamy z „TzG”. Nie gryzł się w język!
"Dziękuję ci, Rafale za to, że ośmieszyłeś nas na koniec" - powiedziała na wizji Eva Minge.
Drugi odcinek „Tańca z Gwiazdami” obfitował w zaskakujące sytuacje. Nie brakowało jak to w programach rozrywkowych emocji i łez. Wczoraj z programem pożegnała się Eva Minge oraz Michał Bartkiewicz, co było ogromnym zaskoczeniem.
Syn Ewy Minge gratuluje mamie
Drugi odcinek programu tanecznego zakończył się aferą. Eva Minge po tym, jak odpadła z programu, przed kamerami zwróciła się do jurora Rafała Maseraka: „Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc (red. z Iwoną Pavlović) figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie..”. — powiedziała Ewa Minge.
Słowa oburzyły większość internautów, którzy uważają, iż projektantka nie umiała odejść z klasą. Tuż przed występem syn Evy zamieścił wpis, w którym wyraził swoje wsparcie. Co więcej, sam namówił ją na udział w programie:
Mamo! Jesteś naj, naj, naj i o tym wiesz. Niezależnie od tego, co stanie się dzisiaj w Polsacie, będę/będziemy dumni, że w sumie to po naszych namowach podjęłaś się tego wyzwania. Wiem, że jak wrócisz, to możesz zmienić marketing managera i złożyć u notariusza nowy testament, ale ja tam się cieszę, że kolejny raz w życiu skosztowałaś czegoś nowego. Kocham Cię!
Kilka godzin temu pojawił się kolejny wpis syna Evy Minge, w którym przypomniał, iż to on najbardziej nalegał na jej udział w programie. Co więcej, przeprosił ją za to, że zbyt uwierzył w ludzi.