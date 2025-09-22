Ewa Minge decyzją widzów opuściła drugi odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Projektantka mody w mowie końcowej tuż po odpadnięciu wyznała, że juror programu ją ośmieszył. Artystka jasno dała do zrozumienia, że źle się poczuła, gdy przed widzami Rafał Maserak i Iwona Pavlović odtworzyli jej taneczną figurę. Ewa Minge uznała to za całkowity brak klasy. Porozmawialiśmy z Rafałem Maserakiem, żeby zapytać go, co o tym wszystkim myśli…

Rafał Maserak komentuje słowa Ewy Minge. Faktycznie chciał jej zrobić przykrość?!

Rafał Maserak w rozmowie z reporterką Kozaczka zdradził, że przykro mu było po odejściu Ewy Minge z programu. Tancerz nie spodziewał się, że to ona odpadnie w drugim odcinku. Podkreślił, że jednak show ma bardzo jasne reguły, które są wszystkim znane…

Ten program ma takie reguły, że para opuszcza program. Smutno jest odejść w pierwszym odcinku. Jeszcze nie rozpędziłeś się, a już musisz się pożegnać. Zawsze musi to być trudne, ale taki to jest program — podkreślił Rafał Maserak.

