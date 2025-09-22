Rafał Maserak zabrał głos po odpadnięciu Ewy Minge. Chciał jej zaszkodzić?!
"Ten program ma takie reguły" — wymownie podsumował. Wspomniał też o czymś jeszcze.
Ewa Minge decyzją widzów opuściła drugi odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Projektantka mody w mowie końcowej tuż po odpadnięciu wyznała, że juror programu ją ośmieszył. Artystka jasno dała do zrozumienia, że źle się poczuła, gdy przed widzami Rafał Maserak i Iwona Pavlović odtworzyli jej taneczną figurę. Ewa Minge uznała to za całkowity brak klasy. Porozmawialiśmy z Rafałem Maserakiem, żeby zapytać go, co o tym wszystkim myśli…
Rafał Maserak komentuje słowa Ewy Minge. Faktycznie chciał jej zrobić przykrość?!
Rafał Maserak w rozmowie z reporterką Kozaczka zdradził, że przykro mu było po odejściu Ewy Minge z programu. Tancerz nie spodziewał się, że to ona odpadnie w drugim odcinku. Podkreślił, że jednak show ma bardzo jasne reguły, które są wszystkim znane…
Ten program ma takie reguły, że para opuszcza program. Smutno jest odejść w pierwszym odcinku. Jeszcze nie rozpędziłeś się, a już musisz się pożegnać. Zawsze musi to być trudne, ale taki to jest program — podkreślił Rafał Maserak.
Później Rafał Maserak dodał, że był pod wrażeniem progresu, który uczyniła w ostatnim czasie Ewa Minge. Tancerz stwierdził, że projektantka mody pokazała się ze znakomitej strony i widać, że włożyła sporo pracy w taniec. Niestety, ale to nie wystarczyło, aby pozostać w programie:
Zrobiła progres. Widać, że tańce standardowe są bliższe sercu Ewy. Szkoda, że nie będziemy mogli jej zobaczyć w następnych odcinkach — dodał Rafał Maserak.