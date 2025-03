Publiczne pranie brudów po rozstaniu Allana Enso i Nicol Pniewskiej trwa w najlepsze. Tym razem głos w sprawie zabrał Leon Myszkowski. Czy syn Justyny Steczkowskiej stanął po którejś ze stron?

Burza wokół rozstania Allana Enso i Nicol Pniewskiej wciąż trwa. Rodzice byłych partnerów- Edyta Górniak i Bart Pniewski nie szczędzą sobie wzajemnych oskarżeń, a media z zainteresowaniem śledzą kolejne doniesienia na temat ich konfliktu. Tym razem głos w sprawie zabrał Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej, który nie ukrywa, że cała sytuacja jest dla niego niezrozumiała.

Szkoda mi ich obydwojga, bo to po prostu słaba sytuacja. Szczerze mówiąc, nie rozumiem publicznego prania brudów, jest to dla mnie dziwne i niezrozumiałe – skomentował w rozmowie z Jastrząb Post.

Syn Justyny Steczkowskiej podkreślił, że niezależnie od tego, kto z kim się rozstaje, nie widzi sensu w wyciąganiu szczegółów prywatnych konfliktów na forum publiczne:

Dla mnie, jako dla obserwatora, to bez sensu. Byli ze sobą długo, więc zapewne się kochali. Po co na koniec sobie dowalać nawzajem?”

Przy okazji rozmowy o rozstaniu padł temat studia nagraniowego, które według doniesień miało stać się punktem zapalnym konfliktu między Edytą Górniako a Bartem Pniewskim.

Przypomnijmy – według relacji byłego teścia Allana, Bartosza Pniewskiego, Edyta Górniak wraz z synem mieli splądrować studio, które producent wybudował specjalnie dla młodego muzyka.

Zapytany o własne studio, Leon Myszkowski przyznał, że na razie nagrywa u znajomego, bo w swoim mieszkaniu nie ma na to miejsca:

Aby wyszykować takie studio, trzeba zainwestować i włożyć w to naprawdę dużo kasy. Uznałem, że znajdę sobie takie miejsce dla siebie, jak postawię sobie chałupę. Na razie w mieszkaniu nie mam na to miejsca – mając 40-metrowe mieszkanie, studio tam średnio się mieści.