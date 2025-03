Allan nowym menadżerem Górniak?! Znajomy w SZOKU! „Nie uważam, że to dobry pomysł”

Później pojawiły się w sieci kolejne doniesienia, tym razem na temat nowej współpracy divy z rzekomym menadżerem. ShowNews napisał, że miał nim zostać Allan Krupa. Portal stwierdził, że otrzymał tę informację od znajomego artystki, który stwierdził, że to bardzo zły pomysł, aby piosenkarka zatrudniła syna na stanowisko menadżera:

Nie uważam, że jest to dobry pomysł, bo Allan nie ma żadnego doświadczenia w menedżerstwie ani kontaktów w branży. Edyta potrzebuje kogoś, kto by ją stymulował do działania, a nie syna, który się słucha swej mamusi. Ona musi być głodna sceny. Czarno to widzę — podsumował rzekomy znajomy gwiazdy w rozmowie z serwisem.