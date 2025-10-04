Dziś, 4 października odbył się pogrzeb Jacka Wójcika w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. W jego rodzinnym mieście zebrali się najbliżsi, przyjaciele, znajomi oraz liczni sympatycy, aby towarzyszyć mu w ostatniej drodze.

Pogrzeb Jacka Wójcika

Kaplica, w której odbyła się ceremonia, tonęła w kwiatach i blasku świec. Na honorowym miejscu ustawiono portret zmarłego oraz drewniany krzyż z tabliczką z jego imieniem i nazwiskiem. Centralnym punktem uroczystości była biała urna, ozdobiona kwiatami i otoczona wieńcami nadesłanymi przez rodzinę, przyjaciół oraz fanów.

Wśród żałobników oczywiście nie zabrakło Edyty Nowak-Nawary, znanej szerzej jako “Edzi”. Na zdjęciach w sieci można zauważyć, że kobieta jest w rozpaczy po stracie przyjaciela. Kobieta złożyła przy urnie duży wieniec, który składał się w białych lilii, a na wstędze napis: „Edzia z mężem i dziećmi”. Do tego miała jedną białą różę.

Edyta na ten szczególny dzień włożyła odpowiedni strój, czyli czarny płaszcz i duże okulary, aby mogły zasłonić jej załzawione oczy.