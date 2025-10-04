Pogrzeb Jacka Wójcika. Rozpaczona Edzia żegna przyjaciela
Uroczystości pogrzebowe odbyła się w Kłodzku.
Dziś, 4 października odbył się pogrzeb Jacka Wójcika w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. W jego rodzinnym mieście zebrali się najbliżsi, przyjaciele, znajomi oraz liczni sympatycy, aby towarzyszyć mu w ostatniej drodze.
Pogrzeb Jacka Wójcika
Kaplica, w której odbyła się ceremonia, tonęła w kwiatach i blasku świec. Na honorowym miejscu ustawiono portret zmarłego oraz drewniany krzyż z tabliczką z jego imieniem i nazwiskiem. Centralnym punktem uroczystości była biała urna, ozdobiona kwiatami i otoczona wieńcami nadesłanymi przez rodzinę, przyjaciół oraz fanów.
Wśród żałobników oczywiście nie zabrakło Edyty Nowak-Nawary, znanej szerzej jako “Edzi”. Na zdjęciach w sieci można zauważyć, że kobieta jest w rozpaczy po stracie przyjaciela. Kobieta złożyła przy urnie duży wieniec, który składał się w białych lilii, a na wstędze napis: „Edzia z mężem i dziećmi”. Do tego miała jedną białą różę.
Edyta na ten szczególny dzień włożyła odpowiedni strój, czyli czarny płaszcz i duże okulary, aby mogły zasłonić jej załzawione oczy.
Na co zmarł Jacek Wójcik?
Choć oficjalna przyczyna śmierci Jacka Wójcika nie została podana do publicznej wiadomości, wśród fanów i uczestników programu pojawiły się informacje, że artysta zmagał się z ciężką chorobą. Laluna Unique, jego znajoma i współuczestniczka programu, w szczerym wpisie wyznała, że Wójcik chorował na nowotwór z przerzutami, o którym dowiedział się zbyt późno.
Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze byłby ratunek. Badajcie się, kochani – napisała Laluna, apelując do swoich fanów o regularne badania profilaktyczne.
Jej słowa poruszyły wielu internautów i stały się ważnym przypomnieniem, że wczesne wykrycie choroby daje szansę na skuteczniejsze leczenie
