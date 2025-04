Mężczyzna przez lata pracował za granicą. Swój talent w naprawianiu aut szlifował między innymi w Australii i USA. Po ośmiu latach wrócił do Polski i to tam poznał swoją przyszłą żonę — Julię, z którą mieszka obecnie w Poznaniu.

Julia jest zachwycona relacją z Tomaszem, który jak sama podkreśliła w programie, jest bardzo opiekuńczym mężem i wspaniałym ojcem:

Jest bardzo rodzinny. Jakby mógł, to by oczywiście nie pracował, byłby z rodziną w domu. On jest takim filozofem. Często się zawiesza. Jego myśli nie są tu i teraz. Często się zastanawia nad jakimiś innymi tematami, ale mówi, że myśli cały czas o nas — podsumowała Julia, żona Tomasza Bajera.