Choć odpadli w nerwowej atmosferze i długo nie mogli pogodzić się z wynikiem, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz musieli wrócić na próby do finału „TzG”.Już wiemy, że ich zachowanie znów wywołało poruszenie. ,,Byli mocno zdystansowani”. Ale to nie wszystko…

Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się na próbie finału „TzG”

Choć para przyjęła porażkę wyjątkowo ciężko, ich powrót do studia nie był wyborem, a obowiązkiem. Każdy uczestnik ma w kontrakcie zapis zobowiązujący go do pojawienia się w finale, a kara finansowa za nieobecność jest naprawdę wysoka. Dlatego, niezależnie od humoru czy emocji, w tym tygodniu oboje ponownie stanęli na parkiecie Polsatu.

Jak udało się ustalić Pudelkowi, ich powrót nie przypominał radosnego reunionu z ekipą czy pozostałymi uczestnikami.

Z boku wyglądało to, jakby Aga i Marcin się dawno nie widzieli. Byli dosłownie pochłonięci rozmową we własnym gronie. Od początku zdystansowani, do innych uśmiechali się głównie przy kamerach – mówi osoba obecna na próbie.

Wszyscy inni uczestnicy godzinami nadrabiali zaległości, robili wspólne zdjęcia, kręcili rolki, żartowali…

Nikt nie chciał się im narzucać. To raczej oni sami tworzą wokół siebie tę barierę. Gdyby chcieli, od razu by się wkręcili w ekipę, jak każdy inny – dodaje informator Pudelka.

„To pokazało, że są skupieni na sobie”

Osoba pracująca przy programie przypomina również ich zachowanie w dniu eliminacji.

Nie pożegnali się nawet z Barbarą Bursztynowicz czy Michałem Kassinem, którzy stali tuż obok nich. To było dziwne. Pokazało, że inni przestali się dla nich liczyć.

Mimo wszystko atmosfera na próbie była spokojna.

To, co później Rogacewicz napisał na Instagramie, miało być dla ekipy sporym zaskoczeniem.

Nikt ich nie obgaduje, nikt się nie śmieje. Tu nie ma kłótni. Ludzie mają ciekawsze tematy. Dlatego jego wpis wywołał konsternację.

Kaczorowska nie wróci do „TzG”?

Choć Kaczorowska podczas próby trzymała się na dystans, nie oznacza to, że zgasiła swój entuzjazm.

Rozmawiała z tancerzami i ekipą. Chwaliła się, że spektakl, który robi z Marcinem, ma ogromne zainteresowanie. Powiedziała, że nie wyobraża sobie tańczyć z nikim innym – mówi osoba z produkcji.

Co ciekawe, tancerka ma już tak napięty grafik, że nie pojawi się w kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Terminy spektakli pokrywają się z emisją nowej odsłony show.

15 marca ma występ w Szczecinie, 29 marca w Zielonej Górze, co oznacza brak szans na powrót na parkiet w najbliższej edycji.