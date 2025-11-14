Siódmy odcinek „Tańca z gwiazdami” okazał się jednym z najbardziej zaskakujących w historii programu. Choć Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli typowani na ścisłych faworytów do finału, to właśnie oni musieli opuścić show. Ich perfekcyjnie wykonane choreografie zdobywały wysokie noty jurorów, a widzowie wielokrotnie podkreślali w komentarzach, że są jednym z najmocniejszych duetów tej edycji. Ostatecznie jednak to głosowanie publiczności przesądziło o ich eliminacji.

ZOBACZ: Widzowie „Tańca z gwiazdami” wcale ich nie chcieli w finale. Wyciekły wyniki głosowania

Agnieszka Kaczorowska o hejcie w „Tańcu z Gwiazdami”

Po ogłoszeniu decyzji jurorów i widzów, Agnieszka Kaczorowska wygłosiła poruszające przemówienie, które poruszyło zarówno publiczność w studiu, jak i widzów przed ekranami. Nie była to typowa „pożegnalna mowa”, a raczej szczere i mocne wystąpienie, pełne wdzięczności, ale też bólu i refleksji:

Daliśmy radę, przetrwaliśmy. Zrobiłeś ogromny postęp i tańczysz lepiej niż nie jedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna – zwróciła się do Marcina Rogacewicza.

Widzowie od razu zauważyli, że para nie wzięła udziału w pożegnalnej transmisji na żywo ani we wspólnej fotografii z pozostałymi uczestnikami. Ich szybkie wyjście z planu rozpaliło lawinę spekulacji.

ZOBACZ: Takiego przemówienia jeszcze nie było! Kaczorowska ze łzami w oczach żegna się z „TzG”. Wbija szpilę produkcji

Tomasz Karolak wyśmiał Kaczorowską

Po treningach do finału w sieci pojawiło się nagranie z relacji uczestników odpowiadających na pytania widzów. Na pytanie o brak Kaczorowskiej i Rogacewicza padła krótka, lecz dosadna odpowiedź Tomasza Karolaka:

W d**e.

ZOBACZ: Bagi znów tak okropnie potraktowany?! Widzowie „Tańca z gwiazdami”: „To jakaś kpina”

Nagranie natychmiast obiegło social media, wywołując falę krytyki i dyskusji o kulturze wypowiedzi uczestników programu. Jedni uważają, że Kaczorowska i Rogacewicz zostali okropnie potraktowani, a jeszcze inni, że liczy się także sympatia publiczności.