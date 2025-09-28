„Taniec z Gwiazdami” po raz kolejny dostarczył widzom ogromnych emocji. Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska już wcześniej wzbudzili sensację, gdy potwierdzili swój związek całując się na oczach milionów. Teraz aktor trzymał w dłoniach pierścionek zaręczynowy tuż przed swoim występem.

W „Tańcu z Gwiazdami” dzieje się coraz więcej! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ponownie porwali publiczność swoim tańcem. W poprzednich odcinkach prezentowali już m.in. energiczne cha-chę, a dziś na parkiecie pojawili się w ognistym walcu. Jednak to, co wydarzyło się chwilę przed występem, zaskoczyło wszystkich – aktor trzymał w dłoniach pierścionek.

Realizacja uchwyciła ten moment, pokazując go na pełnym zbliżeniu, a publiczność w studiu wstrzymała oddech. Widzowie zaczęli się zastanawiać, czy dojdzie do zaręczyn na żywo.

Romantyzmu występowi dodał fakt, że para zatańczyła do kultowego utworu ,,I will always love you” Whitney Houston.

Co ciekawe, później pierścionek… zniknął.

Nie wiadomo, czy Rogacewicz wręczył go Kaczorowskiej poza kamerami, czy był to tylko symboliczny gest mający dodać dramaturgii ich tanecznemu występowi.

Jedno jest pewne – ich obecność w show nie ogranicza się już tylko do tańca. Para przyciąga uwagę wszystkich, a każdy ich ruch staje się szeroko komentowany w sieci.