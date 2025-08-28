Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na stylizacji Marty Nawrockiej. „Efekt lat 80”

Marta Nawrocka dopiero od trzech tygodni pełni rolę pierwszej damy, a już każde jej publiczne wystąpienie jest szeroko komentowane. W najnowszym nagraniu, w którym wraz z mężem zapowiadała Narodowe Czytanie, pojawiła się w pastelowym komplecie. Ekspertka od wizerunku oceniła ten wybór i nie ukrywa, że kolorystyka może nieść ryzyko wizerunkowej wpadki.

Narodowe Czytanie 2025, poświęcone twórczości Jana Kochanowskiego, już teraz budzi ogromne zainteresowanie. Jednak tym razem to nie sam projekt literacki, a stylizacja Marty Nawrockiej znalazła się w centrum uwagi. Pierwsza dama wystąpiła w liliowym komplecie, który jak się okazało, był niemal identyczny kolorystycznie z koszulą prezydenta Karola Nawrockiego.

Dorota Wolff, ekspertka od autoprezentacji i kodu ubioru, w rozmowie z Plejadą nie kryła, że taki zabieg niesie pewne ryzyko.

Ubieranie się „pod kolor” męża krawata czy koszuli, niesie ryzyko sztuczności. Zamiast lekkości mamy wtedy efekt reżyserii, przywołujący na myśl telewizyjną estetykę lat osiemdziesiątych- oceniła.

Według niej pastelowe kolory są wyjątkowo trudne do stylizowania w dyplomacji.

Ciemniejsze odcienie mogą nadawać powagi, ale też pewnej nieprzystępności. Lila i lawenda ocieplają wizerunek, sygnalizują łagodność i otwartość, jednak w przypadku pani Marty lepiej sprawdziłyby się jako akcent, a nie dominanta całego looku- dodała.

Ekspertka przyznała jednak, że początki w tak ważnej roli zawsze bywają stresujące, a Marta Nawrocka dopiero uczy się nowej rzeczywistości. Publiczność zaś po raz kolejny przekonała się, że każdy detal wizerunku pierwszej damy, nawet kolor garnituru, może stać się tematem ogólnopolskiej debaty.

