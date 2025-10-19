Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela. W sieci pojawiło się nagranie
Wnętrza aż ociekają bogactwem!
Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan właśnie rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Para wreszcie przeprowadziła się do wymarzonej rezydencji, która już jest gotowa do zamieszkania. W oczekiwaniu na wymarzony dom mieszkali w willi w miasteczku Wilanów po Wojciechu Modeście Amaro, gdzie wynajmowali ją za około 30 tys. zł miesięcznie. Tylko spójrzcie, jak do tej pory mieszkali. Wnętrza robią wrażenie!
Luksus czuć tutaj od pierwszy kroków. Pałacowe wnętrza, bogate dodatki, a dominujące kolory do biel i czerń, która teraz przoduje we wnętrzarskich trendach.
Kuchnię w królewskim klimacie dopełniają czarno-białe meble i lampy.
W jadalni znajduje się natomiast przepiękny żyrandol i stół z krzesłami, a droga stąd prowadzi na przepiękny taras.
Salon urządzony jest w stonowanych kolor, ale luksusowe dodatki takie jak obrazy czy lampy robią swoje. Centralną część jest jednak duża, biała, pikowana kanapa.
Na górne piętro prowadzą natomiast przepiękne schody wokół, których znajdują się fotele, szafka czy obrazy.
Sypialnia podobnie jak reszta domu urządzona jest w pałacowatym klimacie. Na środku znajduje się ogromne łoże ze zdobnym obiciem, a całość zdobią lampy, kwiaty czy sztukateria na ścianach.
W łazience natomiast znajdują się meble w królewskim klimacie, duże lustro i wanna wolnostojąca.
Na zewnątrz natomiast główną atrakcją jest prywatny basen.
Kobieta | 19 października 2025
Droga Pani Majdan. Piekne te domy👌👌👌Ten wynajmowany piekny ale ten Nowy to juz poprostu ODLOT❤️Jestem poprostu zachwycona!!!!!!! Klasa i wspaniale wyczucie gustu!!!!!! Poprostu CUDO 👌👌👌Lepie byc nie moze- 0 kiczu i beznadziejnych Dekoracji🤩🤩🤩🤩🤩
Gość | 19 października 2025
I ten zapach po nich który psy zostawiają
On | 19 października 2025
ANALFABETA NABAZGRAL 5!!!!!!? Komentarze😱😅WYPOCINY KTORE NAWET PSYCHJATRA nie bylby w stanie odszyfrowac🤷♀️😏Tak to jest gdy nawet ,, chorzy” maja dostep do internetu…….
Anonim | 19 października 2025
Anonim | 19 października 2025
