Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela. W sieci pojawiło się nagranie

Wnętrza aż ociekają bogactwem!

19.10.2025
źródło Facebook/Evolve Estate Group

1 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan właśnie rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Para wreszcie przeprowadziła się do wymarzonej rezydencji, która już jest gotowa do zamieszkania. W oczekiwaniu na wymarzony dom mieszkali w willi w miasteczku Wilanów po Wojciechu Modeście Amaro, gdzie wynajmowali ją za około 30 tys. zł miesięcznie. Tylko spójrzcie, jak do tej pory mieszkali. Wnętrza robią wrażenie!

źródło Facebook/Evolve Estate Group

2 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Luksus czuć tutaj od pierwszy kroków. Pałacowe wnętrza, bogate dodatki, a dominujące kolory do biel i czerń, która teraz przoduje we wnętrzarskich trendach.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

3 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Kuchnię w królewskim klimacie dopełniają czarno-białe meble  i lampy.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

4 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

W jadalni znajduje się natomiast przepiękny żyrandol i stół z krzesłami, a droga stąd prowadzi na przepiękny taras.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

5 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Salon urządzony jest w stonowanych kolor, ale luksusowe dodatki takie jak obrazy czy lampy robią swoje. Centralną część jest jednak duża, biała, pikowana kanapa.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

6 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Na górne piętro prowadzą natomiast przepiękne schody wokół, których znajdują się fotele, szafka czy obrazy.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

7 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Sypialnia podobnie jak reszta domu urządzona jest w pałacowatym klimacie. Na środku znajduje się ogromne łoże ze zdobnym obiciem, a całość zdobią lampy, kwiaty czy sztukateria na ścianach.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

8 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

W łazience natomiast znajdują się meble w królewskim klimacie, duże lustro i wanna wolnostojąca.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

9 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Na zewnątrz natomiast główną atrakcją jest prywatny basen.

źródło Facebook/Evolve Estate Group

10 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.
źródło Facebook/Evolve Estate Group

11 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.
źródło Facebook/Evolve Estate Group

12 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.
źródło Facebook/Evolve Estate Group

13 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

14 / 14

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.
Kobieta | 19 października 2025

Droga Pani Majdan. Piekne te domy👌👌👌Ten wynajmowany piekny ale ten Nowy to juz poprostu ODLOT❤️Jestem poprostu zachwycona!!!!!!! Klasa i wspaniale wyczucie gustu!!!!!! Poprostu CUDO 👌👌👌Lepie byc nie moze- 0 kiczu i beznadziejnych Dekoracji🤩🤩🤩🤩🤩

Gość | 19 października 2025

I ten zapach po nich który psy zostawiają

On | 19 października 2025

ANALFABETA NABAZGRAL 5!!!!!!? Komentarze😱😅WYPOCINY KTORE NAWET PSYCHJATRA nie bylby w stanie odszyfrowac🤷‍♀️😏Tak to jest gdy nawet ,, chorzy” maja dostep do internetu…….

Anonim | 19 października 2025

Anonim | 19 października 2025

