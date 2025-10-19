Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela. W sieci pojawiło się nagranie

Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan właśnie rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Para wreszcie przeprowadziła się do wymarzonej rezydencji, która już jest gotowa do zamieszkania. W oczekiwaniu na wymarzony dom mieszkali w willi w miasteczku Wilanów po Wojciechu Modeście Amaro, gdzie wynajmowali ją za około 30 tys. zł miesięcznie. Tylko spójrzcie, jak do tej pory mieszkali. Wnętrza robią wrażenie!