Kim Kardashian była trzykrotną mężatką! Tak dziś wyglądają jej ex (FOTO)

Kris Humphries

To jest właśnie to słynne małżeństwo Kardashianki, które trwało tylko 72 dni. Po ponad dwóch miesiącach celebrytka złożyła pozew o rozwód, a powodem ich rozstania miały być ich dzielące różnice. Batalia sądowa trwała dłużej niż samo małżeństwo, bo rozwód został sfinalizowany w 2013 roku.

„Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że to nie była łatwa decyzja. Myślałam, że to małżeństwo będzie na zawsze, ale czasami rzeczy nie układają się tak, jak to zaplanowaliśmy. Pozostajemy przyjaciółmi i życzymy sobie wszystkiego najlepszego” – mówiła Kim w oświadczeniu podczas rozstania.