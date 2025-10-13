17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze, a do sieci trafiły właśnie zaskakujące informacje dotyczącego kolejnej edycji. Jak ustalił „Super Express”, Zenek Martyniuk ma zatańczyć w następnym sezonie, a za jego udział produkcja ma zapłacić rekordową stawkę.

Choć obecna edycja programu „Taniec z Gwiazdami” dopiero się rozkręca, to Polsat nie zwalnia tempa i już szykuje się do następnego sezonu. Sieć obiegły właśnie sensacyjne wieści, na temat jednego z potencjalnych uczestników show. Jak donosi „Super Express” Polsatowi udało się namówić na udział króla disco polo, czyli Zenka Martyniuka.

Stacja podobno od lat zabiegała o udział gwiazdora, ale jego napięty harmonogram pracy na to nie pozwalał. Nic dziwnego, bo lider zespołu Akcent cały czas koncertuje po całej Polsce, a jego kawałki są uwielbiane przez miliony Polaków. Jak informuje serwis „Super Express”, tym razem stacja dopięła swego i już w kolejnej edycji zobaczymy Martyniuka na parkiecie.

To nie żart! Zenek Martyniuk ma wystąpić w kolejnej edycji i już za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę za swój udział w popularnym show – donosi „Super Express”.

Jak donosi wyżej wspomniany tabloid, produkcja ma zapłacić muzykowi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za odcinek. To stawka, jaką chyba do tej pory nikt nie miał okazji zgarnąć. Polsat jest jednak przekonany, że jest to inwestycja, która się zwróci, widzowie będą zachwyceni.

Co ciekawe, Zenek doskonale zna format „Tańca z Gwiazdami”. Kiedyś w jednym z wywiadów wyznał, że jego wnuczka jest fanką takich programów.

Laura w tym roku skończyła 6 lat i jak teraz byliśmy na urodzinach, to zauważyłem, że ona ogląda te wszystkie programy taneczne. Ma kilkanaście sukienek, przebiera się i chce być chyba drugą Roxie Węgiel. Mam nadzieję, że kiedyś razem pojedziemy na widownię „Tańca z gwiazdami” – mówił kiedyś Zenek dla „Shownews”.

Co więcej, piosenkarz sam przyznał kiedyś, że jest chętny na udział w „Tańcu z Gwiazdami”.

To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć – dodał muzyk.

Z kolei w innym wywiadzie król disco polo przyznał, że temat jego udziału w „Tańcu z Gwiazdami” budzi dużą ciekawość u jego żony.