Tomasz Karolak już dokładnie zaplanował swój grób! Instrukcja dla bliskich jest bardzo precyzyja (WIDEO)
Czegoś takiego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy!
Tomasz Karolak to bez wątpienia ikona polskiej kinematografii i jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego show-biznesu. Teraz aktor przy okazji streama, na którym pojawił się u młodych influencerów, opowiedział o dość zaskakującym pomyśle na swój grób.
Tomasz Karolak ROZSTAŁ SIĘ z Violą Kołakowską! „To była tzw. burzliwa relacja”
Tomasz Karolak ujawnia nietypowy plan na swój grobowiec
Tomasz Karolak to polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, a także muzyk, reżyser i założyciel Teatru IMKA w Warszawie. Na swoim koncie ma już masę znakomitych ról, a ogromną popularność zyskał dzięki takim produkcjom jak: „Rodzinka.pl”, „39 i pół” „Listy do M” czy „Planeta Singli”.
Tomasz Karolak przeprosił na wizji Annę Muchę! Poszło o ostry konflikt sprzed roku
Obecnie Karolak poza karierą aktorską bierze udział w tanecznym show Polsatu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie tańczy u boku Izabeli Skierskiej. Parze udało się dotrwać już do 8 odcinka, którego emisja już w najbliższą niedzielę.
Skandaliczny gest w „Tańcu z Gwiazdami”?! Tomasz Karolak wystosował publiczne przeprosiny
Teraz aktor i tancerka mieli okazję gościnnie pojawić się na streamie prowadzonym na żywo przez młodych influencerów. Podczas tego Karolak dzielił się swoimi życiowymi mądrościami oraz poruszył wiele tematów, w tym m.in. kwestię swojego grobu. Jak się okazuje, aktor ma dokładnie zaplanowaną wizję swojego pomnika. Z pewnością o takim planie jeszcze nie słyszeliście.
U mnie na grobie za pomnikiem będzie taka szafka. To jeden z synków z Rodzinki.pl Mateusz będzie o to dbał. Tam w tej szafce zawsze będzie taka flaszka i cztery kieliszki. Zawsze możecie przyjść, napić się. Potem opłukać kieliszek w cmentarnej wodzie i wsadzić z powrotem. Jak mnie już nie będzie – wyznał Karolak na streamie.
Co myślicie o takim pomyśle?
@szwagier_shoty @DiscoKarol @dajczmanhubert @pirlo #dajczman #pirlo #discokarol #viral #shorts ♬ dźwięk oryginalny - szwagier_shoty
Anonim | 1 listopada 2025
Idiotja
Anonim | 1 listopada 2025
Najpierw idgdaj długi. Potem kontakt n,im w jauenmdadrz imbmrtcyli