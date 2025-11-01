Tomasz Karolak to bez wątpienia ikona polskiej kinematografii i jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego show-biznesu. Teraz aktor przy okazji streama, na którym pojawił się u młodych influencerów, opowiedział o dość zaskakującym pomyśle na swój grób.

Tomasz Karolak ujawnia nietypowy plan na swój grobowiec

Tomasz Karolak to polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, a także muzyk, reżyser i założyciel Teatru IMKA w Warszawie. Na swoim koncie ma już masę znakomitych ról, a ogromną popularność zyskał dzięki takim produkcjom jak: „Rodzinka.pl”, „39 i pół” „Listy do M” czy „Planeta Singli”.

Obecnie Karolak poza karierą aktorską bierze udział w tanecznym show Polsatu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie tańczy u boku Izabeli Skierskiej. Parze udało się dotrwać już do 8 odcinka, którego emisja już w najbliższą niedzielę.

Teraz aktor i tancerka mieli okazję gościnnie pojawić się na streamie prowadzonym na żywo przez młodych influencerów. Podczas tego Karolak dzielił się swoimi życiowymi mądrościami oraz poruszył wiele tematów, w tym m.in. kwestię swojego grobu. Jak się okazuje, aktor ma dokładnie zaplanowaną wizję swojego pomnika. Z pewnością o takim planie jeszcze nie słyszeliście.

U mnie na grobie za pomnikiem będzie taka szafka. To jeden z synków z Rodzinki.pl Mateusz będzie o to dbał. Tam w tej szafce zawsze będzie taka flaszka i cztery kieliszki. Zawsze możecie przyjść, napić się. Potem opłukać kieliszek w cmentarnej wodzie i wsadzić z powrotem. Jak mnie już nie będzie – wyznał Karolak na streamie.

Co myślicie o takim pomyśle?