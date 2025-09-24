Tomasz Karolak to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Teraz gwiazdor udzielił wywiadu w kontekście serialu „Rodzinka.pl”, jednak międzyczasie wygadał się, że rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką Violą Kołakowską.

Tomasz Karolak potwierdza rozstanie z partnerką Violą Kołakowską

Tomasz Karolak to znany i uwielbiany aktor, reżyser oraz założyciel Teatru IMKA w Warszawie. Sympatię i uznanie widzów zyskał m.in. dzięki rolom w takich produkcjach jak: „Rodzinka.pl”, „Listy do M.”, „Planeta Singli” czy „39 i pół tygodnia”. Obecnie aktor podbija również parkiet w programie „Taniec z Gwiazdami”.

Teraz Tomasz Karolak zagościł w programie Tomasza Kammela na Kanale Zero. Tam między innymi poruszył temat „Rodzinki.pl”, ale także własnej rodziny, gdzie przyznał, że podczas pracy na planie spędzał nawet więcej czasu z serialową rodzinką niż z własną.

Dzięki tej „Rodzince.pl” ja zobaczyłem, że ta rodzina może być takim fascynującym wszechświatem i próbowałem tę rodzinę jakość sklecić po swojemu. My mamy obraz rodziny z filmów i książek, ewentualnie z własnego domu, więc próbowałem to jakoś klecić… Wyszło mi jakoś średnio chyba. (…) Ale muszę powiedzieć, że mam z dzieciakami świetną relację i są ze mną na dobre i na złe. I już dobrze podchodzą do „Rodzinki.pl”, która stała się kultowym serialem – mówił Karolak.

W pewnym momencie temat rozmowy nagle zszedł na partnerkę aktora, czyli Violę Kołakowską.

„A ich mama?” – zapytał Kammel.

„To nie wiem… Trzeba byłoby Violki zapytać” – odpowiedział wymijająco aktor.

„Wasz aktualny status jest taki, że…?” – dopytał prowadzący.

„My nie jesteśmy razem. To była tzw. burzliwa relacja, która obydwie strony miała czegoś nauczyć, ale nie, nie jesteśmy parą” – ujawnił Karolak.

Plotki o rozstaniu pary krążyły w mediach od miesięcy, jednak do tej pory nie było oficjalnej informacji. Warto wspomnieć, że para nigdy nie wzięła ślubu, jednak doczekali się dwójki pociech: 18-letniej Leny i 12-letniego Leona. Lata temu media już rozpisywały się o ich burzliwej relacji, która nieraz miewała wzloty i upadki. Czyżby tym razem para rozstała się na dobre?