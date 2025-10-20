Tomasz Karolak nie może narzekać na brak emocji wokół swojego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Choć aktor dotarł już do siódmego odcinka show, coraz częściej budzi mieszane uczucia widzów. Jego występy, początkowo przyjmowane z humorem, z czasem zaczęły wzbudzać kontrowersje, a najnowszy incydent z programu tylko dolał oliwy do ognia.

Tomasz Karolak przeprasza widzów „Tańca z Gwiazdami”

Podczas niedzielnego odcinka, w którym uczestnicy odtwarzali słynne choreografie z poprzednich edycji, Tomasz Karolak i jego taneczna partnerka Izabela Skierska wcielili się w duet Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego. Gdy Krzysztof Ibisz zapowiadał ich wejście na parkiet po przerwie reklamowej, kamery uchwyciły moment, w którym aktor pokazał w stronę obiektywu… środkowy palec. Sytuacja trwała zaledwie chwilę, ale nie umknęła czujnym widzom.

Po emisji odcinka w sieci rozpętała się burza. Część internautów uznała zachowanie aktora za niesmaczne i nieprofesjonalne. Inni bronili go, sugerując, że mógł to być przypadek. Sam Karolak nie czekał długo z reakcją. W poniedziałkowe popołudnie opublikował na Instagramie krótkie nagranie, w którym odniósł się do całej sytuacji.

Tłumaczę się z tego gestu niefortunnego. Nie będę go powtarzał. Nic się za tym nie kryje. Po prostu wyszło to zupełnie przypadkowo. Chciałem pokazać znak pokoju. Jeśli kogoś uraziliśmy, bardzo przepraszamy. To była pomyłka – przekazał na Instagramie.

Obok niego na nagraniu pojawiła się Izabela Skierska, która również zabrała głos: „Absolutnie nie ma naszej zgody na takie rzeczy” – skwitowała krótko tancerka.