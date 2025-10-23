Victoria Beckham to jedna z najbardziej znanych kobiet w show-biznesie. Celebrytka wystąpiła teraz w podcaście „Call Her Daddy”, gdzie opowiedziała o różnych kwestiach ze swojego życia. Była gwiazda „Spice Girls” zwierzyła się również ze swojej straszliwej przeszłości, zanim stała się sławna.

Znów zapytali o romans Davida Beckhama. Stanowcza odpowiedź Victorii: „Rozmawialiśmy o tym”

Victoria Beckham o mrocznych czasach dzieciństwa

Victoria Beckham to znana projektantka mody i bizneswoman. Prywatnie jest żoną sławnego na całym świecie piłkarza Davida Beckhama, byłego reprezentanta i lidera drużyny angielskiej. Warto wspomnieć, że para na przestrzeni lat doczekała się czwórki dzieci – Brooklyna, Romeo, Cruz i Harper i uznawana jest za jedną z najpopularniejszych rodzin w show-biznesie.

Beckhamowie w poważnych tarapatach! Sąsiedzi donieśli na nich policji

Victoria Beckham rozpoczęła swoją karierę w 1994 roku jako jedna z członkiń kultowego girlsbandu Spice Girls, gdzie zyskała pseudonim Posh Spice. Po rozpadzie zespołu zaczęła solową karierę muzyczną, a następnie zaczęła spełniać się jako projektantka mody. Zanim jednak zyskała światową sławę, okazuje się że gwiazda ma za sobą mroczną przeszłość. Teraz w podkaście „Call Her Daddy” Bechkam zdradziła, że ​​w szkole była prześladowana i nie potrafiła odnaleźć się w towarzystwie.

Jako nastolatka byłam dość nieśmiała. Po prostu byłam nieśmiała (…). Kiedy wszystkie inne dzieci po szkole paliły papierosy i włóczyły się po okolicy, ja chodziłam na lekcje tańca albo na zajęcia teatralne – powiedziała.

Victoria zwierzyła się również, że nie tylko była wyśmiewana przez rówieśników, ale była także ofiarą przemocy zarówno psychicznej jak i fizycznej.

Pamiętam, jak stałam na placu zabaw i dosłownie o własnych siłach, a dzieciaki podnosiły z kałuż puszki po coli i rzucały nimi we mnie (…). Miałam okropną cerę. Miałam okropny, okropny trądzik. Mam bardzo rzadkie włosy. W szkole byłam naprawdę prześladowana fizycznie i psychicznie – ujawniła gwiazda.

Wyszedł dokument Victorii Beckham. Surowo ukarała syna Brooklyna…

Pewność siebie odzyskała dopiero w wieku 20 lat, a wszystko zapoczątkował zespół „Spice Girls”. W 1994 roku Victoria odpowiedziała na ogłoszenie, w którym poszukiwano utalentowanych wokalistek i tancerek do nowego girlsbandu. Spośród setek kandydatek, to właśnie ona oraz Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm i Emma Bunton dostały tę szansę.