Anna Skrobiszewska jest wdową po zmarłym przed laty muzyku — Grzegorzu Ciechowskim. Kobieta od lat walczy z pasierbicą i członkami zespołu Republika. Kilka lat temu kobieta zarejestrowała nazwę zespołu „Republika” jako znak towarowy. Członkowie grupy byli oburzeni tym faktem. Zbigniew Krzywański wytoczył sprawę kobiecie, którą teraz wygrał. Sąd podjął decyzję.

Jan Englert gorzko o starości. To go najbardziej w tym wszystkim boli: „To jest trudne, cholernie trudne”

Anna Skrobiszewska przegrała sprawę w sądzie. Członkowie Republiki tryumfują

Grzegorz Ciechowski był multiinstrumentalistą, wokalistą, autorem tekstów piosenek oraz frontmanem zespołu Republika. Muzyk zmarł nagle w trakcie prac nad piątą płytą. Przeszedł zabieg operacji tętniaka serca, który zakończył się tragicznie. Odszedł 22 grudnia 2001 roku.

W testamencie Ciechowski cały swój majątek zapisał żonie, Annie Skrobiszewskiej. Para doczekała się trojga dzieci: 30-letniej Heleny, 29-letniego Brunona i 23-letniej Józefiny. Początkowo relacje Anny Skrobiszewskiej z członkami zespołu Republika układały się poprawnie, jednak wszystko zmieniło się w 2017 roku, kiedy zarejestrowała nazwę „Republika” jako znak towarowy. Decyzja ta wywołała oburzenie wśród muzyków.

Znów zapytali o romans Davida Beckhama. Stanowcza odpowiedź Victorii: „Rozmawialiśmy o tym”