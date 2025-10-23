Wdowa po Ciechowskim przegrała w sądzie. Kilka lat temu muzyk Republiki ją pozwał
Sprawa ciągnie się już latami...
Anna Skrobiszewska jest wdową po zmarłym przed laty muzyku — Grzegorzu Ciechowskim. Kobieta od lat walczy z pasierbicą i członkami zespołu Republika. Kilka lat temu kobieta zarejestrowała nazwę zespołu „Republika” jako znak towarowy. Członkowie grupy byli oburzeni tym faktem. Zbigniew Krzywański wytoczył sprawę kobiecie, którą teraz wygrał. Sąd podjął decyzję.
Anna Skrobiszewska przegrała sprawę w sądzie. Członkowie Republiki tryumfują
Grzegorz Ciechowski był multiinstrumentalistą, wokalistą, autorem tekstów piosenek oraz frontmanem zespołu Republika. Muzyk zmarł nagle w trakcie prac nad piątą płytą. Przeszedł zabieg operacji tętniaka serca, który zakończył się tragicznie. Odszedł 22 grudnia 2001 roku.
W testamencie Ciechowski cały swój majątek zapisał żonie, Annie Skrobiszewskiej. Para doczekała się trojga dzieci: 30-letniej Heleny, 29-letniego Brunona i 23-letniej Józefiny. Początkowo relacje Anny Skrobiszewskiej z członkami zespołu Republika układały się poprawnie, jednak wszystko zmieniło się w 2017 roku, kiedy zarejestrowała nazwę „Republika” jako znak towarowy. Decyzja ta wywołała oburzenie wśród muzyków.
Zbigniew Krzywański — były gitarzysta zespołu Republika nie mógł pozostawić sprawy bez odpowiedzi. Wytoczył Annie Skrobiszewskiej proces, który wygrał. Pochwalił się wiadomością w mediach społecznościowych, gdzie pokazał również wyrok sądu:
Moi drodzy! Tak, wygrałem proces o Republikę. Wprawdzie wyrok nie jest prawomocny, ale jestem pełen optymizmu. Republika jest nasza — członków zespołu — do chwili śmierci ostatniego z nas — napisał Zbigniew Krzywański na swoim Facebooku.