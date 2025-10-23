Jan Englert stał się jednym z bohaterów książki „Męskie gadanie 2” Beaty Biały, która zawiera inspirujące rozmowy z szesnastoma, znanymi mężczyznami. Aktor w rozmowie z autorką na łamach publikacji otworzył się na zaskakujące wyznania, dotyczące przemijania i śmierci.

Jan Englert o przemijaniu i śmierci

Jan Englert o jeden z najpopularniejszych aktorów i reżyserów teatralnych w Polsce. Na swoim koncie ma niezliczoną ilość ról w znanych filmach i serialach w tym m.in.: „Noce i dnie”, „Lalka”, „Kiler”, „Bogowie” czy „Śleboda”. Poza tym wyreżyserował wiele znanych sztuk, w tym m.in. „Hamleta” Szekspira, „Kordiana” Słowackiego czy „Śluby panieńskie” Fredry.

82-latek znalazł się także teraz w nowej książce Beaty Biały pt. „Męskie gadanie 2”. Autorka poza Englertem do swojej publikacji zaprosiła również innych, znanych i inspirujących mężczyzn, gdzie znaleźli się m.in.: Antoni Pawlicki, Mariusz Szczygieł, Maciej Musiał, Maciej Dowbor czy Bartłomiej Topa. To 16 wyjątkowych mężczyzn, 16 szczerych rozmów, a w nich – bogactwo emocji i różnorodnych tematów.

Jan Englert otworzył się natomiast na temat przemijania i śmierci. W rozmowie wyznał, że na tym etapie życia boi się jednego.

W moim wieku bać się czegoś – to by było śmieszne. Boję się jednego – że nie utrzymam się w porządku, że stanę się niezdolny do samodzielnego życia. Myśl o tym, że mógłbym stać się ciężarem dla innych, jest dla mnie najgorsza – wyznał aktor.

Englert nie ukrywa, że zaczyna już odczuwać swój wiek i szczerze otworzył się na temat starzenia się, które często jest trudnym procesem.

Czasem zapominam o czymś, o kimś… To ma coś wspólnego z tą nieuchronną, fizyczną rzeczywistością. Ale to nie są objawy, które mnie rozbijają. Starzenie się to po prostu nowa wersja siebie. (…) Przez całe życie ciało było twoim instrumentem, a nagle… fałszuje. To jest trudne, cholernie trudne. Wiem, że jestem stary, nie tylko dlatego, że kalendarz tak mówi. Wiem to po tym, że już nie wszystko chcę – powiedział Englert.

Aktor poruszył także trudny i ponury temat dotyczący śmierci. Englert twierdzi, że nie boi się odejścia i według niego głupotą jest się bać czegoś, na co i tak nie mamy wpływu. Największy strach przysparza mu jednak myśl o powolnej czy trudnej śmierci.

Nie rozumiem starców, którzy boją się śmierci. Przecież to jest nieuniknione. Nie można się bać czegoś, co jest nieuniknione. Więc to, czy ja umrę we wtorek, czy w piątek, czy w przyszłym tygodniu – co to za różnica? I tak umrę. Śmierć mnie nie przeraża. Ale perspektywa umierania – powolnego, bezradnego, niedołężnego – już tak. Nie chcę być ciężarem. Ani dla siebie, ani dla nikogo – wyznał na łamach książki.

Aktor mówi wprost, że chce odejść godnie, ale przy tym stara się podchodzić do tego tematu z dozą spokoju.