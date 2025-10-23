Sprawa awaryjnego lądowania z udziałem Daniela Martyniuka nie milknie ani na trochę. Syn znanego gwiazdora disco polo dał nieźle popalić obsłudze i pasażerom na pokładzie, co zakończyło się niespodziewanym lądowaniem i interwencją służb. Teraz linia lotnicza, którą podróżował, zdradziła, ile może go kosztować całe zajście.

Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Daniela Martyniuka wiele się dzieje. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach.

Tym razem Młody Martyniuk w trakcie podróży samolotem linii lotniczej Wizz Air na trasie Malaga-Warszawa urządził niemałą awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. Ten tak się wściekł, że nikt nie był w stanie go uspokoić, a w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu. Na miejscu czekały już na niego służby.

Linia Lotnicza, którą podróżował Daniel, poinformowała, że „lot został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej”, a wszystko w trosce o najwyższe bezpieczeństwo. Jak się okazuje, młody Martyniuk może dostać zakaz lotów liniami Wizz Air. Co więcej, samolotowa awantura i awaryjne lądowanie może kosztować go krocie.

Ponadto wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego zachowania pasażera — w tym koszty przekierowania lotu, opóźnień czy interwencji służb ratunkowych — zostaną przeniesione na osobę odpowiedzialną. W niektórych przypadkach mogą one sięgać dziesiątek tysięcy euro – wyznał Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air dla „Super Expressu”.

Linie lotnicze dziękują również całej załodze za szybką i profesjonalną reakcję, która pozwoliła pozbyć się niezdyscyplinowanego pasażera oraz zapewnić bezpieczny lot.