Minęło już pół roku od śmierci Tomasza Jakubiaka, znanego kucharza, jurora programów kulinarnych i autora książek, który zmarł 30 kwietnia 2025 roku w wieku zaledwie 41 lat. Dla świata gastronomii był symbolem pasji i autentyczności, a dla najbliższych, mężem, ojcem i przyjacielem. Jego żona, Anastazja Jakubiak, po raz pierwszy od wielu miesięcy zabrała głos, publikując w mediach społecznościowych.

Tak dziś wygląda grób Tomasza Jakubiaka. Rodzina jeszcze się za TO nie zabrała

Żona Tomasza Jakubiaka uczciła pamięć męża z okazji Wszystkich Świętych. Z tej okazji przypomniała o ukochanym w mediach społecznościowych, który zmarł w maju tego roku. W jednym z wpisów Anastazja opublikowała krótką, ale niezwykle emocjonalną wiadomość skierowaną wprost do zmarłego męża: