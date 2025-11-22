Włoska scena muzyczna pogrążyła się w żałobie. Odeszła wybitna wokalistka i osobowość telewizyjna. Fani nie mogą w to uwierzyć.

Życie i kariera ikony

Ornella Vanoni, urodzona 22 września 1934 roku w Mediolanie, zaczynała jako aktorka Piccolo Teatro di Milano, zanim zwróciła się ku muzyce. Przełom przyniósł jej rok 1964, gdy razem z Domenikiem Modugno wygrała Festiwal Piosenki Neapolitańskiej. W San Remo debiutowała w 1967 roku, a rok później zajęła tam drugie miejsce z utworem „Casa Bianca”. W latach 70. założyła własną wytwórnię Vanilla, a w 1993 roku została uhonorowana Orderem Zasługi Republiki Włoskiej.

Nagrała dziesiątki albumów i rozsławiły ją m.in. „Senza fine”, „L’appuntamento”, „Un sorriso dentro al pianto” oraz „Domani è un altro giorno”. Była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci włoskiej sceny i telewizji, uchodziła też za ikonę stylu. Występowała regularnie w programach rozrywkowych, a w 2021 roku powróciła na ekran w filmie „7 kobiet i tajemnica”. W życiu prywatnym łączono ją m.in. z Giorgio Strehlerem i Gino Paolim. W 1961 roku wyszła za Lucio Ardenziego. Ich syn Cristiano urodził się w 1962 roku.

Niestety dziś sieć obiegła tragiczna wiadomość.

Nie żyje włoska legenda

W piątkową noc redakcja „Corriere della Sera” przekazała wiadomość o odejściu Ornelli Vanoni. Artystka zmarła w swoim mediolańskim mieszkaniu po nagłym zatrzymaniu krążenia, które nastąpiło tuż przed godziną 23:00.

Gdy na miejsce dotarły służby medyczne, 91-letnia wokalistka już nie żyła. W jednym z ostatnich wywiadów Vanoni szczerze przyznawała, że jest pogodzona z myślą o zbliżającym się końcu.

Nie boję się śmierci. Zrozumiem, kiedy nadejdzie czas odejścia, kiedy będę bezużyteczna dla życia, a życie dla mnie bezużyteczne. Nie chcę być jak moja ciotka, która dożyła 107 lat i się męczyła. Miała jasny umysł, ale chore ciało, nie mogła umrzeć i była zdesperowana. Spojrzała w sufit i mruknęła: »Panie, zabierz mnie stąd« – powiedziała Vanoni.

Śmierć Vanoni wstrząsnęła środowiskiem

Od rana w mediach społecznościowych płyną pożegnania dla Ornelii Vanoni. Przedstawiciele świata muzyki i telewizji żegnają artystkę, a wiele czołowych gwiazd — wśród nich Loredana Bertè, Laura Pausini, Annalisa, Elodie czy Mahmood — oddało jej hołd w sieci.

Włochy wraz ze śmiercią Ornelli Vanoni tracą jednego ze swoich najbardziej oryginalnych i wyrafinowanych artystów. Dzięki swojemu unikalnemu głosowi i niezrównanym zdolnościom interpretacyjnym napisała ważne strony w historii włoskiej pieśni, teatru i rozrywki. W imieniu swoim i Ministerstwa Kultury składam kondolencje i bliskość rodzinie – napisał minister kultury Włoch Alessandro Giuli.

Śmierć Ornelli Vanoni jest ciosem dla całej włoskiej kultury. Jej odejście zamyka ważny etap dla tamtejszej sztuki.

