Finał „Tańca z Gwiazdami” już dawno za nami, ale związane z programem emocje nadal nie opuszczają fanów programu. Po raz kolejny w centrum uwagi znalazła się jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Kuba Wojewódzki nie miał hamulców mówiąc o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wywołali ogromne emocje

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą niezwykle intensywny rok – jesienią zeszłego roku gruchnęły wieści o rozwodzie tancerki z jej mężem, Maciejem Pelą. Medialne przepychanki trwały długie miesiące, a wiosną zaczęto snuć teorie o nowym związku – Agnieszka miała się zbliżyć do popularnego aktora, Marcina Rogacewicza.

Coraz częściej widywano ich razem, a latem nawet wyjechali razem na zagraniczne wakacje. Wielkie emocje wywołało także ogłoszenie tej dwójki kolejną parą w nowym sezonie „Tańca z Gwiazdami” – dla wielu wszystko było już jasne.

ZOBACZ TAKŻE: Agnieszka Kaczorowska rozwiedziona! Wyciekło postanowienie sądu