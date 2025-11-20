Wojewódzki brutalnie o Kaczorowskiej i Rogacewiczu. Jeszcze niedawno ich gościł w podcaście
Finał „Tańca z Gwiazdami” już dawno za nami, ale związane z programem emocje nadal nie opuszczają fanów programu. Po raz kolejny w centrum uwagi znalazła się jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Kuba Wojewódzki nie miał hamulców mówiąc o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wywołali ogromne emocje
Agnieszka Kaczorowska ma za sobą niezwykle intensywny rok – jesienią zeszłego roku gruchnęły wieści o rozwodzie tancerki z jej mężem, Maciejem Pelą. Medialne przepychanki trwały długie miesiące, a wiosną zaczęto snuć teorie o nowym związku – Agnieszka miała się zbliżyć do popularnego aktora, Marcina Rogacewicza.
Coraz częściej widywano ich razem, a latem nawet wyjechali razem na zagraniczne wakacje. Wielkie emocje wywołało także ogłoszenie tej dwójki kolejną parą w nowym sezonie „Tańca z Gwiazdami” – dla wielu wszystko było już jasne.
Afera wokół Rogacewicza i Kaczorowskiej
Para od początku wzbudzała ogromne emocje, chętnie podsycając tajemniczą atmosferę wokół ich relacji. Jednak ostateczne potwierdzenie związku odbyło się na antenie – Agnieszka i Marcin pokazali całej Polsce swoją miłość gorącym pocałunkiem.
W poprzedniej edycji programu tancerka zachwycała w parze z Filipem Gurłaczem, ostatecznie zdobywając drugie miejsce. Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec ich występu były ogromne. Jednak jak się okazało – odpadli dużo wcześniej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Nie brakowało również głosów, że para bardziej popisuje się swoimi czułościami, niż faktycznym tańcem.
Kuba Wojewódzki wbił szpilę w Kaczorowską i Rogacewicza
Ostatnio szerokim echem w mediach poniosła się informacja, że telewizja Polsat nie chce, by Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w kolejnej edycji. Tuż po ich odpadnięciu głośno było także o spektaklu „Siedem”, w którym wystąpią Kaczorowska i Rogacewicz.
Marzyliśmy o tym… więc spełniamy nasze marzenie! Zapraszamy Was na spektakl „7”, gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie, dotykamy tematu wolności. „Siedem” to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życia od nowa. O miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu. – zapowiadali.
Kuba Wojewódzki, dziennikarz słynący z ciętego języka w swoim felietonie w „Polityce” zadrwił ze spektaklu, jak i również ich związku, a jego słowa błyskawicznie rozniosły się szerokim echem.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ruszają w trasę ze spektaklem tanecznym „Siedem”, będącym opowieścią o kobiecie i mężczyźnie, którzy zaczynają swoje życie od nowa. Moim zdaniem to relacja z siedmiu grzechów głównych – czytamy w jego tekście.
Na ten moment zarówno Agnieszka, jak i Marcin nie skomentowali słów Wojewódzkiego.
Obleśni obydwoje….. Zenujaca para