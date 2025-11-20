Styl Marty Nawrockiej od początku prezydentury Karola Nawrockiego przyciąga uwagę mediów i mody. Marta Nawrocka zazwyczaj stawia na elegancje m.in. proste garsonki, koszule i dopracowane płaszcze. Jej styl określany przez kreatorów mody jest określany jako spokojny, harmonijny i przemyślany. W rozmowie z portalem Plejada, Dawid Woliński zdecydował się ocenić jej stylizacje.

Woliński błaga Pierwszą Damę

Dawid Woliński to projektant, który jest znany z ubierania największych gwiazd. W rozmowie z wyżej wymienionym portalem postanowił zwrócić się do Marty Nawrockiej. Zdradził, że niechcący stał się „ekspertem od jej stylu”, bo dziennikarze pytają go o to za każdym razem.

Zauważyłem, że zostałem ekspertem od stylu pierwszej damy, bo za każdym razem mnie o to pytacie. Pani Marto, pierwsza damo, proszę kochać modę, proszę nią się bawić i tak naprawdę to jest najważniejsze — powiedział projektant, dodając, że podziwia jej konsekwencję i wyczucie klasy.

Marta Nawrocka i jej nowa, wielka misja

Często Marta Nawrocka w przestrzeni publicznej podkreśla, że moda jest dla niej dodatkiem, a prawdziwym priorytetem pozostają działania społeczne. Skupia się przede wszystkim na: wsparciu młodzieży z problemami psychicznymi, pomocy osobom starszym, a także podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

17 listopada pierwsza dama zainaugurowała akcję „Hejt? Nie dziękuję!”, mówiąc stanowczo: