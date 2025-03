Wczoraj w social mediach Sandra Kubicka oficjalnie poinformowała, że rozwodzi się ze swoim mężem Aleksandrem Baronem. Jednak już jakiś czas temu Blanka Lipińska, czyli była Alka, przyznała się do tego, jakim jest naprawdę facetem. Czyżby słowa Lipińskiej odzwierciedlały aktualną sytuację w życiu Kubickiej i Barona?

Sandra Kubicka rozstaje się z Baronem! „W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód”

Blanka Lipińska skwitowała Aleksandra Barona

Wczoraj Sandra Kubicka poinformowała na Instagramie, że już w grudniu ubiegłego roku złożyła pozew rozwodowy. Była modelka wyznała, że próbowała zawalczyć o pełną rodzinę dla ich synka Leosia, jednak finalnie nie udało im się porozumieć.

Sandra Kubicka wściekła na Barona: „Czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet „kochanie”

W swoim oświadczeniu zasugerowała, również, że walczyła do tej pory, aby Baron więcej spędzał czasu z ich synkiem, dlatego nie będzie utrudniać im kontaktu. Na koniec Kubicka podsumowała, że ich „rodzina się rozbiła i jest to wystarczająco bolesne dla nich i bliskich”.

Sandra opublikowała również post, w którym zasugerowała zdradę Baronowi:

Myślałam, że dzwoni do mnie, no ale niestety to nie byłam ja. Mam pytanie do Was czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet „kochanie” czy tylko mój tak robi? – napisała Kubicka na Instagramie.

Sandra Kubicka wbija szpilę „InstaMamom”! Pokazała bunt Leosia i „prawdziwe” macierzyństwo

Teraz podczas medialnego zamieszania wokół rozwodu Kubickiej i Barona warto wspomnieć słowa jego ex, czyli Blanki Lipińskiej, która kiedyś wypowiedziała się o nim, stawiając go w nie najlepszym świetle. Pisarka już wtedy sugerowała, że Baron jest zupełnie innym człowiekiem, niż mogłoby się wydawać. Poza tym padły z jej ust mocne słowa, w których przyznaje, że to najgorszy typ, z którym nie chciałaby się zetknąć:

Jak bardzo ludzie mogą być inni, niż Ci cię wydaje. To znaczy dokładnie to. Masz pewien obraz człowieka, ten człowiek buduje Ci pewien obraz, a tu się nagle okazuje, że to w ogóle jest 180 stopni inaczej. Wydawało mi się, że jest to mężczyzna dla mnie, podczas gdy okazało się, że to jest ostatni typ faceta, z jakim chciałabym mieć do czynienia – wyznała gorzko Lipińska w rozmowie z Żurnalistą.

Czyżby w relacji z Sandrą Kubicką, Baron również przedstawiał się za kogoś innego?