Donald i Melania Trump od lat budzą ciekawość, a zainteresowanie ich życiem prywatnym nie słabnie. Jak się okazuje, będziemy mieli okazję poznać kulisy z życia pary prezydenckiej, a przede wszystkim Melanii na wielkim ekranie. Szykuje się niezłe widowisko!

Powstaje film o Melanii Trump, który odsłoni nieznane kulisy z życia Trumpów

Donald Trump to 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, który w tym roku po raz kolejny objął funkcję głowy państwa. Poprzednio swój urząd obejmował w latach 2017–2021. Nie da się ukryć, że życie Trumpa oraz jego żony Melanii od lat wzbudza ciekawość.

Warto dodać, że wielkim zainteresowaniem cieszy się nie tylko prezydent USA, ale właśnie jego żona. Życie pierwszej damy raczej owiane jest tajemnicą, bo sama niechętnie pokazuje kulisy swojej prywaty. Tajemnicą ma być również informacja o tym, że Melania miała się popłakać na myśl, że trafi do Białego Domu po wyborach prezydenckich w 2016 r.

Teraz do mediów dotarły nowe informacje w sprawie premiery długo oczekiwanego filmu dokumentalnego właśnie o Pierwszej Damie Melanii Trump. Już wiadomo, że produkcja zadebiutuje w kinach w Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych miejscach międzynarodowych 30 stycznia 2026 roku.

Dokument o Melanii został wyreżyserowany przez Bretta Ratnera, który powraca do branży po kilkuletniej przerwie po oskarżeniach o molestowanie. Produkcja zapowiada, że film ujawni kulisy z życia Melanii Trump 20 dni przed inauguracją prezydencką w 2025 r. Dokument ma przedstawiać m.in. przygotowanie i wyzwania związane z powrotem do Białego oraz prywatne i ekskluzywne nagrania, które dotąd nie ujrzały światła dziennego.

Dla Melanii Trump będzie to powrót na wielki ekran. Warto wspomnieć, że w 2001 r. pojawiła się w „Zoolanderze”. Co ciekawe, poza filmem widzowie będą mogli również zobaczyć trzyczęściowy serial dokumentalny, który odkryje i pokaże jeszcze więcej.

Warto wspomnieć, że od początków pierwszej aż do drugiej kadencji Trumpa wiele się zmieniło. Jak podają media, sytuacja wygląda inaczej m.in. ze względu na to, że rodzina Trumpów zaczęła przekuwać swoją medialną popularność na realne pieniądze. Pierwsza dama podpisała nawet umowę, której Amazon zapłacił 40 mln dolarów za prawa do jej filmu i serialu dokumentalnego „Melania”.

Czekacie na premierę?