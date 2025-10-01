Choroba prezydenta daje się we znaki. Tylko spójrzcie na dłoń Donalda Trumpa! (FOTO)

Dziwna dłoń Donalda Trumpa

Jakiś czas temu głos w tej sprawie zabrała również rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt. Poinformowała ona wtedy, że problemy z siniakami na dłoni nie są znaczne, ale na ich pojawianie się ma też wypływ terapia aspiryną, twierdząc, że to częsty efekt uboczny.

Niedawno media i internauci zwrócili również uwagę na opuchnięte kostki prezydenta Donalda Trumpa. Karoline Leavitt wyjaśniła, że za tym stoi przewlekła niewydolność żylna, na którą cierpi prezydent Stanów Zjednoczonych.