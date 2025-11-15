Cezary Pazura jakiś czas temu udzielił szokującego wywiadu, w którym przedstawił swój innowacyjny pomysł na nagrobek. Aktor ma nietypową wizję obok, której z pewnością nikt nie przeszedłby obojętnie.

Cezary Pazura – kariera, życie prywatne

Cezary Pazura to jeden z najbardziej znanych aktorów, który jest ikoną polskiej kinematografii. Najbardziej znany jest z ról komediowych w takich filmach jak: „Kiler”, „Trzynasty posterunek”, „Chłopaki nie płaczą”, „Psy” czy „Kariera Nikosia Dyzmy”. Oprócz aktorstwa, na swoim koncie ma również genialne role dubbingowe np. w filmach animowanych.

W życiu prywatnym Cezary Pazura ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Z pierwszą żoną Żanetą doczekał się córki Anastazji. Drugą żoną Pazury była Weronika Marczuk, ale i ta relacja nie przetrwała. Obecną i trzecią żoną aktora jest Edyta Pazura, z którą doczekał się trójki dzieci: Amelii, Antoniego i Rity.

Cezary Pazura ujawnił, jak będzie wyglądać jego nagrobek

Jakiś czas temu aktor był gościem Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. Panowie rozmawiali na różnych rzeczach, jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat śmierci i pochówku. Wówczas aktor zdradził, jaką ma wizję na swój nagrobek i przyznał, że jego córka już się za to zabrała.

Wymyśliłem, co będzie u mnie na nagrobku. Moja córka już zbiera materiały. (…) Bo wiesz co, pomyślałem sobie tak. Na nagrobkach są teraz takie zdjęcia, i one są za taką grubą szybką. To ja mówię, kurczę, czemu te zdjęcia nie mogą się ruszać? I na moim nagrobku powinien być taki malutki ekran. I tak raz na dwa tygodnie zapętlone… najlepsze fragmenty moich filmów – wyznał Pazura.

Aktor, kontynuując rozmowę zastanawiał się, jak za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będą wyglądać groby znanych osób w tym dzisiejszych influencerów.