Uwielbiany aktor zmarł z tęsknoty za żoną. Byli razem 50 lat

To była miłość, która przetrwała pół wieku. Marian Kociniak i jego żona Grażyna poznali się w trudnym momencie życia, ale razem stworzyli wyjątkowy związek, pełen oddania, troski i codziennych gestów.

Gdy ona odeszła, on nie potrafił dłużej żyć sam. Ich historia to jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości w polskim show-biznesie.