Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po odejściu z „Tańca z Gwiazdami” nie mogą narzekać na nudę. Niedawno para ogłosiła w mediach społecznościowych, że już wkrótce pojawi się ich nowy projekt, wspólny spektakl teatralny „Siedem”. Okazuje się, że to nie koniec zaskakujących doniesień. Teraz głos zabrała Agnieszka Kaczorowska, która pochwaliła się fanom radosną nowiną. Aktorka w końcu spełniła swoje wielkie marzenie!

Agnieszka Kaczorowska podzieliła się z fanami radosną nowiną. Nie uwierzycie, co zdradziła!

Agnieszka Kaczorowska udostępniła w mediach społecznościowych nowy wpis. Aktorka i tancerka podzieliła się informacją, że wypuściła własną linię perfum. Ukochana Marcina Rogacewicza zapewniła fanów, że sama stworzyła zapach i jest bardzo ciekawa opinii fanów na temat kompozycji zapachowej:

Niech każda z Was tańczy własną opowieść, niech każda z Was będzie główną bohaterką własnego filmu, niech każda z Was żyje na własnych zasadach… Niech Sway dodaje Wam siły, pewności siebie i odwagi do tego, aby płynąć przez życie w zgodzie ze sobą. Ode mnie dla Was, prosto z serca… niech Sway kołysze Wasze zmysły każdego dnia — napisała Agnieszka Kaczorowska w poście na Instagramie.

