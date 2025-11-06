Radosne wieści od Agnieszki Kaczorowskiej! Tyle czekała, żeby się pochwalić
Płyną gratulacje!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po odejściu z „Tańca z Gwiazdami” nie mogą narzekać na nudę. Niedawno para ogłosiła w mediach społecznościowych, że już wkrótce pojawi się ich nowy projekt, wspólny spektakl teatralny „Siedem”. Okazuje się, że to nie koniec zaskakujących doniesień. Teraz głos zabrała Agnieszka Kaczorowska, która pochwaliła się fanom radosną nowiną. Aktorka w końcu spełniła swoje wielkie marzenie!
Agnieszka Kaczorowska podzieliła się z fanami radosną nowiną. Nie uwierzycie, co zdradziła!
Agnieszka Kaczorowska udostępniła w mediach społecznościowych nowy wpis. Aktorka i tancerka podzieliła się informacją, że wypuściła własną linię perfum. Ukochana Marcina Rogacewicza zapewniła fanów, że sama stworzyła zapach i jest bardzo ciekawa opinii fanów na temat kompozycji zapachowej:
Niech każda z Was tańczy własną opowieść, niech każda z Was będzie główną bohaterką własnego filmu, niech każda z Was żyje na własnych zasadach… Niech Sway dodaje Wam siły, pewności siebie i odwagi do tego, aby płynąć przez życie w zgodzie ze sobą. Ode mnie dla Was, prosto z serca… niech Sway kołysze Wasze zmysły każdego dnia — napisała Agnieszka Kaczorowska w poście na Instagramie.
Co ciekawe, fani byli zachwyceni nie tylko pomysłem na perfumy Agnieszki Kaczorowskiej, ale również ich ceną. Za flakon kompozycji zapachowej stworzonej przez tancerkę trzeba zapłacić jedyne 89,99 złotych. Perfumy można kupić na stronie internetowej marki oraz w znanej drogerii. Fani nie kryli zachwytów:
- Gratuluję. Jesteś przepiękną kobietą, więc zapewne i zapach jest piękny. Skuszę się na pewno,
- Wspaniała informacja. Kwitnij. Jestem z ciebie bardzo dumna,
- Co za boska wiadomość. Brawo Aga!
- Trzymam za ciebie kciuki. Idziesz jak burza — pisali fani w komentarzach.
Urszula | 6 listopada 2025
Aga jestes wielka duzo w zyciu osiagniesz idz do przodu napewno z Marcinem stworzycie piekna rodzine widac jak kwitniesz jak sie rozwijasz idz i nie ogladaj sie za siebie wszystkich negatywnych ludzi miej gdzies wiekszosc jest z Toba