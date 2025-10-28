Huragan Melissa z wiatrem przekraczającym 350 km/h uderzył w Jamajkę we wtorek po południu czasu polskiego. Wśród turystów przebywających na wyspie jest Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą i dziećmi. Aktor zdradził w rozmowie na Instagramie, że o nadciągającym kataklizmie dowiedzieli się zaledwie dwa dni wcześniej.

Dopiero w czwartek zaczęto mówić o sztormie, a w piątek wieczorem, że jednak może być poważniej niż zazwyczaj. Przenieśliśmy się w piątek do hotelu bliżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie – relacjonował.

„Jest coraz głośniej, ale nasz pokój w całości”

Na najnowszych relacjach z Instagrama Aleksandry Żebrowskiej widać, jak rodzina stara się przeczekać najgroźniejszą fazę huraganu. Jedno ze zdjęć pokazuje dziecko schowane pod umywalką w hotelowej łazience.

Jest coraz głośniej, ale nasz pokój w całości – napisała Aleksandra Żebrowska.

Kolejne nagranie opublikowane o godzinie 15:02 czasu lokalnego pokazuje widok przez okno hotelu. Silny wiatr wygina palmy, a deszcz uderza z ogromną siłą w szyby.

W mediach społecznościowych nie brakuje słów wsparcia i modlitw o bezpieczeństwo Żebrowskich. Internauci chwalą ich za spokój i rozwagę, a wielu z nich nie kryje emocji widząc, jak rodzina aktora próbuje przetrwać w trudnych warunkach.

