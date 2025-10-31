Aleksandra i Michał Żebrowscy wciąż przebywają na Jamajce, gdzie kilka dni temu uderzył potężny huragan Melissa. Choć sytuacja w ich okolicy zaczyna się stabilizować, aktorka i influencerka przyznała, że skala zniszczeń jest ogromna. W poruszającym wpisie opowiedziała o dramacie mieszkańców wyspy i zaapelowała o wsparcie dla poszkodowanych.

Michał Żebrowski przemówił po huraganie na Jamajce: „Totalna katastrofa”

Żebrowscy po huraganie Melissa. Aleksandra apeluje o pomoc

Huragan Melissa, który uderzył w Jamajkę z prędkością wiatru dochodzącą do 300 km/h, zostawił po sobie krajobraz zniszczenia. Aleksandra i Michał Żebrowscy znaleźli się w samym środku żywiołu. Od kilku dni relacjonowali sytuację w swoich mediach społecznościowych, pokazując powalone drzewa, wybite okna i zniszczone tarasy w Montego Bay, gdzie przebywali z dziećmi.

Dramatyczne relacje Żebrowskich z Jamajki. Jest gorzej niż myślimy

Po dramatycznych godzinach ciszy Aleksandra Żebrowska w końcu przekazała uspokajającą, ale i bolesną wiadomość:

Wszystko u nas dobrze, dzięki. Niedawno wrócił prąd i zasięg, brakuje tylko wody w kranie, ale w porównaniu do sytuacji większości mieszkańców, mamy wszystko, czego potrzeba – napisała na Instagramie.

Żona Michała Żebrowskiego dodała jednak, że mieszkańcy wyspy wciąż mierzą się z dramatem. Wiele osób straciło dach nad głową, a kontakt z częścią społeczności wciąż jest niemożliwy.

„Udało nam się skontaktować z niektórymi osobami, które poznaliśmy na początku naszego wyjazdu na południu wyspy, i z mieszkającymi tu na stałe Polakami. Wiemy, że ich domy zostały zniszczone” – wyznała.

Żebrowscy pokazali, co dzieje się po huraganie. „W pokojach nad nami wypadły okna”

W kolejnych relacjach Aleksandra pokazała zdjęcia zalanych terenów i udostępniła link do oficjalnej zbiórki na rzecz poszkodowanych mieszkańców Jamajki, zachęcając fanów do pomocy.

Huragan Melissa uznawany jest za najsilniejszy od kilkudziesięciu lat, a według doniesień meteorologów w niektórych rejonach Jamajki zniszczeniu uległo nawet 70 proc. infrastruktury.