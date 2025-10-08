Przez dłuższy czas milczał, a jego fani zaczęli się zastanawiać, czy jeszcze zobaczą go w telewizji. Dziś już wiadomo – Przemek Kossakowski wraca i od razu z przytupem. Dokumentalista i dziennikarz znów stał się widoczny, a na jego koncie pojawiły się nowe projekty, które wywołały żywe reakcje internautów.

Powrót po ciszy

Kossakowski ma zwyczaj wycofywać się wtedy, gdy potrzebuje czasu na refleksję i nowe inspiracje. Tak było i tym razem – jego aktywność medialna osłabła, a w sieci pojawiał się rzadziej. Teraz jednak wygląda na to, że przerwa dobiegła końca. Fani szybko zauważyli, że znów jest obecny i daje sygnał, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Nawiązał nową współpracę z uczelnią

Emocje wzbudza zwłaszcza jego współpraca z jedną z uczelni wyższych. Kossakowski został twarzą kampanii edukacyjnej, która zachęca młodych ludzi do traktowania nauki jak pasjonującej podróży. W nagraniu podkreślił, jak wielką rolę odgrywa ciągłe poszerzanie horyzontów.

– „Edukacja i umiejętność uczenia się nowych rzeczy buduje w nas ciekawość. Jeżeli jesteśmy ciekawi, potrafimy zrozumieć, a jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć, jesteśmy w stanie nadążyć za zmianą” – powiedział Kossakowski.

Pod materiałem pojawiła się lawina komentarzy. „Jesteś SUPER 👌 Gratulacje 👍 – pisała Jagoda. „Ciekawe, na którym kierunku będzie pan wykładał” – zastanawiała się Anna. Inni dodawali krótkie słowa wsparcia: „Fajnie mówisz Przemek. Super, że jesteś sobą”.

„Poza Szlakiem” – mistyczne wyprawy i nowe inspiracje

Kossakowski nie ogranicza się do jednej drogi. Już jakiś czas temu ruszył z projektem „Poza Szlakiem”, w ramach którego organizowane są wyprawy do miejsc, gdzie turyści zwykle nie docierają. Hitem w planach wypraw okazały się Filipiny, a dokładnie wyspa Siquijor, owiana legendami, słynąca z uzdrowicieli, czarów i duchowych praktyk.

W social mediach projekt jest prezentowany jako szansa na spotkanie szamanów, udział w lokalnych rytuałach i poznanie codziennego życia w trudno dostępnych częściach świata. To propozycja dla tych, którzy szukają prawdziwej przygody i mocnych doświadczeń.

Przemek nie próżnuje. Oprócz egzotycznych wypraw utrzymuje kontakt z uczestnikami swoich dawnych programów, prowadzi wykłady motywacyjne i regularnie podróżuje, szukając nowych inspiracji.

Telewizyjny dorobek

Przypomnijmy, że Kossakowski zdobył popularność dzięki programom TTV. „Kossakowski. Inicjacja”, „Szósty zmysł” czy „Down the Road. Zespół w trasie” przyciągały setki tysięcy widzów i wyróżniały się na tle typowych formatów rozrywkowych. Widzowie pokochali jego odwagę, autentyczność i empatię wobec bohaterów swoich programów. To właśnie te cechy przyniosły mu prestiżową Telekamerę w kategorii „Osobowość telewizyjna”.

Co dalej z Przemkiem?

Kossakowski wrócił w swoim stylu: z energią, misją i nowymi planami. Teraz pozostaje pytanie, czy zobaczymy go częściej na ekranie, czy raczej będzie budował swoją markę poza klasycznym show-biznesem. Czy to właśnie początek wielkiego come backu?

Materiał partnera