Tak dziś wygląda grób Tomasza Jakubiaka. Rodzina jeszcze się za TO nie zabrała

Uwagę zwraca jeden ważny szczegół.

Choroby Gwiazd śmierć Tomasz Jakubiak Wszystkich świętych
/ 30.10.2025 /
EmEl
Tomasz Jakubiak, fot. Instagram.

1 / 7

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka 

Tomasz Jakubiak był znanym kucharzem i osobowością telewizyjną. Widzowie pokochali go jako jurora programu „MasterChef”. 

Jesienią 2024 roku Tomasz Jakubiak publicznie wyznał, że zmaga się z bardzo rzadkim i wyjątkowo trudnym do leczenia nowotworem – raka jelita cienkiego i dwunastnicy, który dodatkowo dał przerzuty na kości, miednicę i kręgosłup.

Pierwsze objawy ukazały się jako bóle brzucha i pleców, co początkowo nie budziło większego niepokoju. Diagnoza jednak okazała się późna, nowotwór był już zaawansowany, co znacząco ograniczyło możliwości skutecznej terapii.

 

Mężczyzna zmarł w wieku 41 lat. Zmagał się z rzadkim nowotworem złośliwym. Odszedł po długiej walce z chorobą 30 kwietnia 2025 roku.

Tomasz Jakubiak z żoną, fot. AKPA. źródło AKPA

2 / 7

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka 

Tomasz Jakubiak w czasie walki z chorobą mógł liczyć na wsparcie żony, Anny Jakubiak. 

Kobieta trzymała kciuki za męża. Niestety, ale Tomaszowi Jakubiakowi nie udało się wyzdrowieć…

 

„Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak – ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych…” – przekazała tragiczne wieści rodzina.

Tomasz Jakubiak, fot. Instagram.

3 / 7

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka 

Tomasz Jakubiak spoczął na warszawskim  Cmentarzu Komunalnym Północnym.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 maja 2025 roku w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Warszawie.

Tomasz Jakubiak, fot. Instagram.

4 / 7

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka 

Najbliżsi nie zdecydowali się jeszcze na nagrobek i na cmentarzu wciąż jest drewniany krzyż ze złotą tabliczką. 

Widać jednak, że miejsce spoczynku Tomasza Jakubiaka jest chętnie odwiedzane przez ludzi, ponieważ nie brakuje kolorowych zniczy i sztucznych kwiatów.

Tomasz Jakubiak, fot. Instagram.

5 / 7

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka 

Szczególną uwagę przykuwają żółte margaretki oraz mały, różowy pluszak, która podkreśla miłość Tomasza Jakubiaka do potraw mięsnych.

Tomasz Jakubiak, fot. Instagram.

6 / 7

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka 

Tak dziś prezentuje się grób Tomasza Jakubiaka. 

Tomasz Jakubiak, fot. AKPA. źródło AKPA

7 / 7

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka 

Tak wyglądało ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka. 

