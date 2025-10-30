Tak dziś wygląda grób Tomasza Jakubiaka. Rodzina jeszcze się za TO nie zabrała
Uwagę zwraca jeden ważny szczegół.
Tomasz Jakubiak był znanym kucharzem i osobowością telewizyjną. Widzowie pokochali go jako jurora programu „MasterChef”.
Jesienią 2024 roku Tomasz Jakubiak publicznie wyznał, że zmaga się z bardzo rzadkim i wyjątkowo trudnym do leczenia nowotworem – raka jelita cienkiego i dwunastnicy, który dodatkowo dał przerzuty na kości, miednicę i kręgosłup.
Pierwsze objawy ukazały się jako bóle brzucha i pleców, co początkowo nie budziło większego niepokoju. Diagnoza jednak okazała się późna, nowotwór był już zaawansowany, co znacząco ograniczyło możliwości skutecznej terapii.
Mężczyzna zmarł w wieku 41 lat. Zmagał się z rzadkim nowotworem złośliwym. Odszedł po długiej walce z chorobą 30 kwietnia 2025 roku.
Tomasz Jakubiak w czasie walki z chorobą mógł liczyć na wsparcie żony, Anny Jakubiak.
Kobieta trzymała kciuki za męża. Niestety, ale Tomaszowi Jakubiakowi nie udało się wyzdrowieć…
„Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak – ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych…” – przekazała tragiczne wieści rodzina.
Tomasz Jakubiak spoczął na warszawskim Cmentarzu Komunalnym Północnym.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 maja 2025 roku w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Warszawie.
Najbliżsi nie zdecydowali się jeszcze na nagrobek i na cmentarzu wciąż jest drewniany krzyż ze złotą tabliczką.
Widać jednak, że miejsce spoczynku Tomasza Jakubiaka jest chętnie odwiedzane przez ludzi, ponieważ nie brakuje kolorowych zniczy i sztucznych kwiatów.
Szczególną uwagę przykuwają żółte margaretki oraz mały, różowy pluszak.
Tak dziś prezentuje się grób Tomasza Jakubiaka.
Tak wyglądało ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka.
Anonim | 31 października 2025
Anonim | 30 października 2025
Anonim | 30 października 2025
Aga | 30 października 2025
Miłość do potraw mięsnych ,kto to napisał???
Anonim | 30 października 2025
