Tak dziś wygląda grób Tomasza Jakubiaka. Rodzina jeszcze się za TO nie zabrała

Tak wygląda grób Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak był znanym kucharzem i osobowością telewizyjną. Widzowie pokochali go jako jurora programu „MasterChef”.

Jesienią 2024 roku Tomasz Jakubiak publicznie wyznał, że zmaga się z bardzo rzadkim i wyjątkowo trudnym do leczenia nowotworem – raka jelita cienkiego i dwunastnicy, który dodatkowo dał przerzuty na kości, miednicę i kręgosłup.

Pierwsze objawy ukazały się jako bóle brzucha i pleców, co początkowo nie budziło większego niepokoju. Diagnoza jednak okazała się późna, nowotwór był już zaawansowany, co znacząco ograniczyło możliwości skutecznej terapii.

Mężczyzna zmarł w wieku 41 lat. Zmagał się z rzadkim nowotworem złośliwym. Odszedł po długiej walce z chorobą 30 kwietnia 2025 roku.