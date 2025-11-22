Wdowa po Tomaszu Jakubiaku po raz pierwszy od dawna zabrała głos w tak osobisty sposób. Anastazja opublikowała nagranie, które uderza swoją szczerością i pokazuje, jak naprawdę wygląda życie po stracie ukochanego męża.

Wdowa po Tomku Jakubiaku przerywa ciszę. „W żałobie wypada wszystko”

22 listopada Anastazja Jakubiak opublikowała na Instagramie krótki film, który w kilka chwil obiegł media społecznościowe. To pierwsze tak osobiste wyznanie Anastazji od śmierci Tomasza Jakubiaka, znanego kucharza i telewizyjnej osobowości. Jej słowa natychmiast poruszyły internautów.

W żałobie wypada wszystko. A najbardziej to, co daje ci ulgę – napisała, otwierając post.

Anastazja Jakubiak o żałobie

W nagraniu Anastazja zwraca się bezpośrednio do osób, które tak jak ona, straciły kogoś bliskiego. Jej słowa są jednocześnie pełne współczucia i wyzwalającej szczerości:

Jeśli straciłeś bliską ci osobę, to dzisiaj życzę ci wolności bycia sobą bez obawy oceny innych. Jak chcesz to płacz, śmiej się, tańcz, krzycz, rób, na co tylko masz ochotę. Wolności od tabu, wolności w zmianie przyzwyczajeń, smaków, ubiorów. Wolności w byciu sobą w nowej rzeczywistości.

To niezwykłe przesłanie szybko zaczęło krążyć wśród fanów Tomka Jakubiaka. Wielu z nich dziękowało Anastazji za odwagę i za to, że mówi o żałobie bez patosu, ale z prawdziwą, codzienną emocją.

Tomasz Jakubiak zmarł w kwietniu. „Choroba postępowała błyskawicznie”

Śmierć Tomasza Jakubiaka 30 kwietnia 2025 roku była ogromnym wstrząsem dla jego rodziny, przyjaciół i całej branży gastronomicznej. Kucharz przez wiele miesięcy walczył z rzadkim nowotworem przewodu pokarmowego — agresywnym i wykrytym zbyt późno.

Choć leczenie trwało nieprzerwanie, choroba rozwijała się dramatycznie szybko. Do samego końca Tomasz pozostawał aktywny zawodowo i w kontakcie z fanami, co tylko podkreśla, jak ogromną miał determinację i siłę.