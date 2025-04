Justin Bieber nieustannie trafia na nagłówki, ale niestety nie za sprawą nowej muzyki, a serią niepokojących sygnałów. Ludzie z jego otoczenia przyznają, że wokalista „się rozpada”, a sam Justin mówi o nienawiści do siebie i „oszukiwaniu ludzi”. Czy były idol nastolatków pogubił się we własnym świecie?

Justin Bieber nie radzi sobie po zaręczynach Seleny Gomez? Fani mają dowody…

Justin Bieber od jakiegoś czasu dzieli się z fanami bardzo osobistymi przemyśleniami. W tle nie milkną plotki o długach, kryzysie wizerunkowym i nieudanych projektach. Byli członkowie jego ekipy mówią wprost: „To nie jest ten sam Justin. Został sam i nikt nie mówi mu już prawdy”.

Choć oficjalny przedstawiciel Justina Biebera zdementował plotki o jego rzekomych długach, w mediach nie cichną doniesienia o jego złym stanie psychicznym i emocjonalnym.

Osoby z jego byłego otoczenia, z którymi rozmawiali dziennikarze The Hollywood Reporter i People, nie pozostawiają złudzeń – ich zdaniem piosenkarz „jest zagubiony”, „podejmuje złe decyzje” i „nie ma wokół siebie nikogo, kto odważyłby się powiedzieć mu prawdę”.

On się rozpada – przekazuje jedno z anonimowych źródeł. – To smutne, bo to nie tylko problem zawodowy. To człowiek, który walczy o samego siebie.