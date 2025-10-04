Nowa edycja programu TVN, tym razem pod nazwą „Afryka Express”od pierwszych chwil dostarcza widzom ogromnych emocji. Tym razem uczestnicy wyruszyli w niezwykłą podróż po malowniczych, a zarazem wymagających terenach Keni i Tanzanii, gdzie czekają ich ekstremalne zadania, zaskakujące zwroty akcji i niejednokrotnie trudne decyzje. Program prowadzi po raz pierwszy Izabella Krzan, która zastąpiła Darię Ładochę.

Choć rywalizacja od początku była niezwykle zacięta, w czwartym odcinku wydarzyło się coś, co wstrząsnęło nie tylko uczestnikami, ale także widzami. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, Tomasz Iwan podczas wykonywania jednego z zadań uległ poważnemu wypadkowi. Sportowiec wpadł pod rozpędzony motocykl. Cała scena wyglądała bardzo dramatycznie i mogła skończyć się tragicznie. Dlatego też para zdecydowała się odejść z programu. Natomiast z programu odpadli do tej pory Izu i Antonina Ugonoh, Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz.

W 5. odcinku nie odpadła żadna para, a Nikodem Rozbicki i jego przyjaciel wygrali bilet do Kenii, o co walczyli zawzięcie wszyscy uczestnicy, ale tylko im udało się dotrzeć najszybciej na metę.

Natomiast największe emocje w 5. odcinku wywołały nowe zasady programu. Iza Krzan ogłosiła na końcu programu, że do gry wraca jedna z par, ale będzie ją można poznać w kolejnym odcinku. Wielu uważa, że jest to niesprawiedliwe względem pozostały uczestników, którzy są wyczerpani, a para powracająca jest wypoczęta do wyścigu: