Monika Ordowska zyskała sporą rozpoznawalność za sprawą związku z Piotrem Zeltem. Aktor związał się z młodszą o 21 lat fotomodelką w 2013 r. Niestety, ale w trakcie miłosnej relacji z mężczyzną wyszło na jaw, że kobieta miała romans z modelem — Rafałem Sieradzkim. W związku z tym Monika Ordowska i Piotr Zelt się rozstali, a modelka ze związku z modelem ma jedyną córkę — Amelię. Aktualnie kobieta od 2019 r. jest żoną multimilionera z USA i chętnie chwali się luksusowym życiem w mediach społecznościowych. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie 11-letniej córki.

Monika Ordowska pokazała córkę

Obecnie kobieta pracuje jako influencerka. Na samym Instagramie obserwuje ją 225 tys. osób. To tam pokazuje fanom kulisy luksusowego życia u boku starszego o 27 lat multimilionera — Kevina Rudeena. Monika Ordowska wyszła za niego za mąż i teraz pełnymi garściami korzysta z bogactwa męża.

Gorąca Monika Ordowska

Jakiś czas temu para wybrała się we wspólną podróż do Nowego Jorku, gdzie polecieli… prywatnym samolotem. Teraz przyszła pora na Disneyland. To właśnie stamtąd kobieta wrzuciła do sieci zdjęcie z 11-letnią córką Amelią.