Nagłe roszady w „Halo, tu Polsat”! Zamiast Cichopek pojawiła się Ola Filipek, a na kanapie Romanowska, Urbański…
Widzowie nie kryli zaskoczenia, gdy obok Kurzajewskiego pojawiła się nowa prowadząca.
/ 14.09.2025 /
Nagłe roszady w "Halo, tu Polsat"! Zamiast Cichopek pojawiła się Ola Filipek, a na kanapie Romanowska, Urbański...
Iwona Buchner-Grzesiak
Elżbieta Romanowska
Maciej Kurzajewski, Aleksandra Filipek
Hubert Urbański
Maciej Kurzajewski, Aleksandra Filipek
Hanna Bumba, Ernesto Bumba
Rafał Główczyński
Hubert Urbański
Monika Przybysz
Daniel Sołtys
Filip Szczęsnowicz
Pectus
Łukasz Walus, Grzegorz Perzyński, Kamil Graczek
Aleksandra Filipek
Odsunąć cichopkowa | 14 września 2025
Oby nie było cichopek. Sztuczny uśmiech, nielubiana. Ludzie przełączają gdy jest ona.