Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki tworzyli przez jakiś czas parę. Obecnie toczą medialny spór, w którym poszło o nowego partnera celebrytki. Teraz w rozmowie z Szalonym Reporterem, Czarnecki opowiedział, jak wyglądało ich definitywne zakończenie relacji, a Marianna rozwiewa wątpliwości i potwierdza nowy związek.

Czarnecki odpowiada na zarzuty Schreiber: „Patrząc na poziom jej odklejenia nie zakładam, że pójdzie po rozum do głowy”

Plotki na temat relacji Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego pojawiły się już w ubiegłym roku. Para zaliczyła międzyczasie kryzys, jednak finalnie ich związek nie przetrwał. Oliwy do ognia dolała obecność Schreiber w programie Prime MMA, gdzie powiedziała wprost, że nie jest już z Czarneckim, a plotki podsycił jeden z widzów, który zasugerował, że Marianna spotyka się z kimś innym.

Marianna Schreiber szokuje! Mówi o Czarneckim: „Znęcał się nade mną i dzieckiem”

Teraz w rozmowie z Szalonym Reporterem Przemysław Czarnecki zdradził kulisy ich zakończenia relacji, tuż po programie live.

Ja dowiedziałem się o nowym partnerze Marianny z telefonu widza na Prime, co samo w sobie było upokarzające, może to złe słowo, ale w tym środowisku to trochę wszystko dziwnie wyglądało. Więc niespecjalnie się zastanawiając, że Marianna przyjechała tam parę godzin wcześniej do mnie po świętach ze swoimi rzeczami i akurat były spakowane torby, to uznałem, że nie chcę stawać na drodze jej wielkiej, nowej miłości i po prostu, żeby szybciej mogła podjąć tą decyzję podjąłem tę dedycję za nią – wyznał Czarnecki.