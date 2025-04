Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki wdali się w medialną przepychankę. Wszystko zaczęło się od słów celebrytki, która odniosła się na wizji programu „Zadyma” do jej statusu relacji z Czarneckim. Po tym Schreiber zarzuciła stosowanie przemocy byłemu partnerowi na co poseł już pospieszył z odpowiedzią.

Marianna Schreiber szokuje! Mówi o Czarneckim: „Znęcał się nade mną i dzieckiem”

Przemysław Czarnecki publikuje oświadczenie ws. Marianny Schreiber

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki tworzyli przez jakiś czas parę. Plotki na temat ich relacji zaczęły pojawiać się jeszcze w 2024, jednak od tamtej pory ich związek został poddany niejednemu kryzysowi.

Podczas ostatniego live’a zapowiadającego galę Prime MMA Mariana wyznała, że nie jest w związku od stycznia, dlatego dziś może robić i spotykać się z kim chcę. Inną wizję tej relacji miał chyba jednak Przemysław Czarnecki, który po wystąpieniu Schreiber publicznie skomentował: „Ja ze swojej strony mogę tylko podziękować widzowi, który zadzwonił do programu. Po dwóch latach relacji z ‚pięknością’ w czerwonym dowiedzieć się o jej ‚aktywności towarzyskiej’ z tego programu”.

Na słowa Czarneckiego szybko zareagowała Schreiber, wydając oświadczenie, w którym oskarżyła ex partnera o przemoc względem niej i jej dziecka. Poseł nie pozostał dłużny i już odpowiedział na zarzuty byłej ukochanej.

Ja odnośnie tego co „oświadczyła” pani Schreiber, „oświadczam”, że nie mam zamiaru niczego „oświadczać”, a jedynym „oświadczeniem” jakie zostanie w tej sprawie wydane, będzie przeprosinami z jej strony po wyroku sądowym. Patrząc na poziom jej odklejenia, nie zakładam, że sama pójdzie po rozum do głowy i zrobi to z własnej woli. Ps. Ta historia ze stycznia to wtedy kiedy z dzieckiem w samochodzie jeździła po % po mieście ? Faktycznie jest ona warta przytoczenia – czytamy we wpisie Czarneckiego na portalu „X”.

Przemysław Czarnecki, odcinając się od relacji z Marianną, nawiązał w swojej wypowiedzi również do rzekomych próśb, gróźb i chęci zniszczenia. Na koniec podsumował, że chętnie opowie więcej o tym, jaka jest Schreiber.

Ps2. Ja, obserwując tę postać z social mediów (wszak przypomnę od stycznia nie jesteśmy razem) kojarzę, że jest samotną matką, więc nie wiem skąd mogło jej się wzięć wspólne mieszkanie (to znaczy ja wiem, ale niekoniecznie jej fani). A, i żeby była jasność, kończąc jakąkolwiek styczność z panią Schreiber, dobrze wiedziałem, na co się piszę, wszak od momentu, kiedy poinformowałem ją o swojej decyzji i pojawiły się najpierw prośby, później chęć zapłacenia mi jakichś pieniędzy, a potem otwarte groźby, że jak nie będę „milczał”, to mnie zniszczy (wysyłane gdzie popadnie). Z mojej strony challange accepted, z dużą satysfakcją przybliżę jej fanom postać samotnej i ciemiężonej matki Polki – podsumował we wpisie Czarnecki.

Marianna Schreiber szybko zdementowała plotki na temat rzekomej jazdy pod wpływem alkoholu i oznajmiła, że jej były partner robi, to po to, aby zrobić z niej złą, a sam ma na swoim koncie już kilka wybryków. Na koniec przestrzegła inne kobiety, aby nie pakowały się w relacje przemocowe i uciekały od takich jak najdalej.