Marianna Schreiber wzięła udział w programie zapowiadającym zbliżającą się galę Prime MMA i przy okazji jej walkę, którą stoczy w oktagonie z siostrami Porzucek, a jej partnerką będzie Patrycja „Mała Czarna” Hefka. Na wizji Schreiber zapytana o relację z Czarneckim powiedziała coś, co wzburzyło posła, który mocno skomentował sprawę. Teraz Marianna wydała oświadczenie.

Warto wspomnieć, że Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki tworzyli przez jakiś czas parę. Plotki na temat ich relacji zaczęły pojawiać się jeszcze w 2024, jednak od tamtej pory ich związek został poddany wielu próbom i kryzysom.

Teraz Marianna Schreiber podczas programu na żywo „Zadyma” została zapytana przez jednego widzów na wizji o rzekome spotkanie z jakimś mężczyzną w Łodzi. Na co celebrytka odpowiedziała wprost, że może robić, co chce, bo jest już sama.

Przede wszystkim w związku nie jestem od stycznia, nawet jeżeli dzisiaj bym nie wiem z kimkolwiek była, to mam do tego prawo. Nawet jeżeli coś takiego by się wydarzyło, to nie uważam, żebym miała się z tego tłumaczyć, ponieważ od stycznia jestem sama – odpowiedziała Schreiber na pytanie dzwoniącego.