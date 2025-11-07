Daniel Martyniuk jeszcze niedawno pokazywał w mediach społecznościowych sielankowe rodzinne chwile. Teraz jego ton diametralnie się zmienił. Muzyk przekazał wiadomość, która wstrząsnęła nim po powrocie do kraju. Na Instagramie opublikował nagranie, w którym nie krył smutku i żalu.

Daniel Martyniuk w żałobie

Ostatnie tygodnie były dla Daniela Martyniuka wyjątkowo intensywne – głośny powrót do Polski po burzliwych wydarzeniach w Nicei, chrzest syna i pierwsze publiczne wystąpienia po dłuższej przerwie sprawiły, że znów stał się tematem numer jeden w mediach. Tym razem jednak artysta podzielił się wiadomością, której nikt się nie spodziewał.

Na swoim InstaStory opublikował krótkie, emocjonalne nagranie, w którym odniósł się do śmierci znanego muzyka.

Cześć wszystkim. Właśnie dowiedziałem się, że zmarł Pono. Spoczywaj w pokoju. Szkoda… – powiedział poruszony.

Choć Daniel Martyniuk nie był bezpośrednio związany z rapową sceną, informacja o odejściu artysty poruszyła również przedstawicieli innych gatunków muzycznych.

Żałoba w świecie muzycznym

Tragiczne wieści obiegły polski Internet zaledwie kilka godzin wcześniej. Nie żyje Rafał „Pono” Poniedzielski, legenda polskiego hip-hopu i współtwórca kultowego Zip Składu. Informację o śmierci przekazali jego najbliżsi przyjaciele z branży, a potwierdził ją Wojtek Sokół, który opublikował poruszający wpis:

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap. Legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię, bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś.

Pod jego postem w błyskawicznym tempie pojawiły się setki komentarzy – kondolencje złożyli m.in. Peja, Bedoes, Zbuku, Kękę, Hinol, Bajorson czy Fu, który napisał krótko: ,,Żegnaj, kochany przyjacielu.”

Pono nie żyje. A wczoraj jeszcze wrzucił film z pożaru

Daniel Martyniuk nie kryje emocji

Syn Zenka Martyniuka od kilku dni próbuje odciąć się od wizerunku aferzysty. Na jego profilu coraz częściej pojawiają się refleksyjne treści, związane z rodziną i muzyką. Tym razem postanowił jednak oddać hołd artyście, który dla wielu był ikoną pokolenia.

W nagraniu Daniel wyglądał na przygnębionego, a jego słowa krótkie, ale szczere, wyraźnie oddawały emocje, jakie towarzyszyły mu po usłyszeniu tragicznej wiadomości.

Nie da się ukryć, że śmierć Pono poruszyła nie tylko środowisko hip-hopowe, ale cały świat muzyczny. Daniel Martyniuk, podobnie jak wielu artystów, wyraził swój żal, udowadniając, że mimo różnic gatunkowych, muzyków łączy jedno: pasja i wzajemny szacunek.