Pono był znanym polskim raperem i producentem muzycznym. Wiele osób kojarzyło go z duetu z raperem — Wojtkiem Sokołem. Rafał Poniedzielski odszedł w wieku 49 lat, ale do tej pory nie ustalono przyczyny śmierci mężczyzny. Informację o jego odejściu opublikował Wojtek Sokół w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy, jaka była ostatnia relacja, którą Pono wrzucił do sieci. Przerażający widok…

Pono zmarł w wieku 49 lat. Przed śmiercią opublikował w sieci szokujący film

Wiadomość o śmierci Pono została opublikowana wieczorem 6 listopada 2025 roku. Wojtek Sokół w poruszających słowach pożegnał bliskiego przyjaciela i artystę, z którym chętnie współpracował w produkcjach muzycznych:

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś — napisał Wojtek Sokół w mediach społecznościowych.

