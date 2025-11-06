Pono nie żyje. A wczoraj jeszcze wrzucił film z pożaru
Zaskakujące, co jeszcze wczoraj opublikował w social mediach...
Pono był znanym polskim raperem i producentem muzycznym. Wiele osób kojarzyło go z duetu z raperem — Wojtkiem Sokołem. Rafał Poniedzielski odszedł w wieku 49 lat, ale do tej pory nie ustalono przyczyny śmierci mężczyzny. Informację o jego odejściu opublikował Wojtek Sokół w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy, jaka była ostatnia relacja, którą Pono wrzucił do sieci. Przerażający widok…
Pono zmarł w wieku 49 lat. Przed śmiercią opublikował w sieci szokujący film
Wiadomość o śmierci Pono została opublikowana wieczorem 6 listopada 2025 roku. Wojtek Sokół w poruszających słowach pożegnał bliskiego przyjaciela i artystę, z którym chętnie współpracował w produkcjach muzycznych:
Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś — napisał Wojtek Sokół w mediach społecznościowych.
Pono zmarł. To był jego ostatni film, który opublikował w sieci
Dzień przed śmiercią Pono wrzucił do sieci nagranie, na którym widać palącą się świąteczną choinkę. Okazuje się, że w ten sposób Pono chciał wesprzeć swojego przyjaciela, który już wkrótce zadebiutuje swoją pierwszą książką: „Wesołych świąt”. Raper w debiutanckiej powieści bardzo się uzewnętrznił i zaplanował zaskakującą promocję debiutanckiej książki.
Fani poruszeni śmiercią Pono. Tak go pożegnali
Informacja o śmierci Pono wstrząsnęła jego fanami. Pod czarno-białym postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli zasmuceni wiadomością o odejściu 39-letniego rapera. Był to dla nich cios prosto w serce:
- Aż ciężko w to uwierzyć. Ogrom miłości dla rodziny i dla Misi,
- Żegnaj kochana legendo,
- Moje kondolencje. Co za przykra wiadomość,
- Ale smutna informacja. Nie chce się wierzyć — pisali internauci.