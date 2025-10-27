Danuta i Zenona Martyniukowie przechodzą ostatnio przez trudne chwile. Małżeństwo spotkała spora krytyka po skandalu, który wybuchł z udziałem ich jedynego syna — Daniela. Mężczyzna podróżował znanym przewoźnikiem z Malagi do Warszawy i z powodu jego agresywnego zachowania załoga powiadomiła pilota o awaryjnym lądowaniu w Nicei. Sprawa rozeszła się nie tylko w polskich mediach, ale i zagranicznych. Dziś Danuta Martyniuk zbiera żniwa po aferze, której głównym bohaterem był jej syn — Daniel Martyniuk. Smutne, przez co teraz przechodzi.

Danuta Martyniuk wciąż walczy z krytyką po skandalu syna. Teraz to ją spotkało!

Danuta Martyniuk regularnie publikuje posty i zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnio pod jednym z jej udostępnionych nagrań pojawił się zawistny komentarz. Internauta w mocnych słowach odniósł się do skandalu z udziałem Daniela Martyniuka:

Współczuję pani takiego patologicznego syna. Tak szczerze — napisała jedna z internautek.

