Danuta Martyniuk wciąż obrywa za aferę syna! Przykre, przez co teraz przechodzi
Teraz to spotkało żonę Zenona Martyniuka.
Danuta i Zenona Martyniukowie przechodzą ostatnio przez trudne chwile. Małżeństwo spotkała spora krytyka po skandalu, który wybuchł z udziałem ich jedynego syna — Daniela. Mężczyzna podróżował znanym przewoźnikiem z Malagi do Warszawy i z powodu jego agresywnego zachowania załoga powiadomiła pilota o awaryjnym lądowaniu w Nicei. Sprawa rozeszła się nie tylko w polskich mediach, ale i zagranicznych. Dziś Danuta Martyniuk zbiera żniwa po aferze, której głównym bohaterem był jej syn — Daniel Martyniuk. Smutne, przez co teraz przechodzi.
Danuta Martyniuk wciąż walczy z krytyką po skandalu syna. Teraz to ją spotkało!
Danuta Martyniuk regularnie publikuje posty i zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnio pod jednym z jej udostępnionych nagrań pojawił się zawistny komentarz. Internauta w mocnych słowach odniósł się do skandalu z udziałem Daniela Martyniuka:
Współczuję pani takiego patologicznego syna. Tak szczerze — napisała jedna z internautek.
Drugi z internautów od razu stanął w obronie Danuty Martyniuk. Obserwator żony Zenona Martyniuka podkreślił, że nieznajoma osoba nie powinna pisać takich rzeczy. Dodał również, ze w trudnym dla kobiety czasie należy się jej szacunek i spokój:
Nie znasz powiedzenia, że nie kopie się leżącego. Poza tym osoba normalna napisałaby, że współczuje problemów rodzinnych, a do tego takie problemy są w dziesiątkach polskich rodzin. Oni nie są wyjątkowi — podsumował użytkownik Facebooka.
Chrzciny syna Daniela Martyniuka naznaczone ogólnopolskim skandalem. Był jeden nieobecny na uroczystości
Chrzciny syna Daniela Martyniuka odbyły się w niedzielę 26 października br. w kościele w Białymstoku. Na uroczystości nie zabrakło jego żony — Faustyny oraz matki Daniela Martyniuka — Danuty. Wielkim nieobecnym był natomiast sam Zenon Martyniuk, który nie pojawił się na wydarzeniu, ani późniejszym obiedzie.
Czyżby ojciec był skonfliktowany z synem? Myślicie, że rodzinie Martyniuków uda się pokonać głośny kryzys w relacji rodzinnej?
Anonim | 28 października 2025
Pani Danuta i jej maz Zenon kompletnie zawalili sprawe bycia RODZICAMI😏Synek wyrastal w przepychu ale nic pozatym….. Bylo wszystko i nic!!!!!! Rodzicow zabraklo!!!!!!! Ps. A piekny to synus nie byl i nie bedzie!!!!odpychajaca osoba!!!!!!
Agatz | 27 października 2025
Daniel syn mąż ojciec jest piękny mężczyzna trzeba go kochać jaki jest miłość zawsze zwycięża
Anonim | 27 października 2025
Daniel syn mąż ojciec jest bardzo ľadny trzeba kochać go niestety jaki jaki jest miłość zawsze zwycięża