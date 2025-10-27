Danuta i Zenona Martyniukowie przechodzą ostatnio przez trudne chwile. Małżeństwo spotkała spora krytyka po skandalu, który wybuchł z udziałem ich jedynego syna — Daniela. Mężczyzna podróżował znanym przewoźnikiem z Malagi do Warszawy i z powodu jego agresywnego zachowania załoga powiadomiła pilota o awaryjnym lądowaniu w Nicei. Sprawa rozeszła się nie tylko w polskich mediach, ale i zagranicznych. Dziś Danuta Martyniuk zbiera żniwa po aferze, której głównym bohaterem był jej syn — Daniel Martyniuk. Smutne, przez co teraz przechodzi.

Danuta Martyniuk wciąż walczy z krytyką po skandalu syna. Teraz to ją spotkało!

Danuta Martyniuk regularnie publikuje posty i zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnio pod jednym z jej udostępnionych nagrań pojawił się zawistny komentarz. Internauta w mocnych słowach odniósł się do skandalu z udziałem Daniela Martyniuka:

Współczuję pani takiego patologicznego syna. Tak szczerze — napisała jedna z internautek. 

Drugi z internautów od razu stanął w obronie Danuty Martyniuk. Obserwator żony Zenona Martyniuka podkreślił, że nieznajoma osoba nie powinna pisać takich rzeczy. Dodał również, ze w trudnym dla kobiety czasie należy się jej szacunek i spokój:

Nie znasz powiedzenia, że nie kopie się leżącego. Poza tym osoba normalna napisałaby, że współczuje problemów rodzinnych, a do tego takie problemy są w dziesiątkach polskich  rodzin. Oni nie są wyjątkowi — podsumował użytkownik Facebooka. 

Chrzciny syna Daniela Martyniuka naznaczone ogólnopolskim skandalem. Był jeden nieobecny na uroczystości

Chrzciny syna Daniela Martyniuka odbyły się w niedzielę 26 października br. w kościele w Białymstoku. Na uroczystości nie zabrakło jego żony — Faustyny oraz matki Daniela Martyniuka — Danuty. Wielkim nieobecnym był natomiast sam Zenon Martyniuk, który nie pojawił się na wydarzeniu, ani późniejszym obiedzie.

Czyżby ojciec był skonfliktowany z synem? Myślicie, że rodzinie Martyniuków uda się pokonać głośny kryzys w relacji rodzinnej? 

