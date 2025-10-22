Kuba Wojewódzki zabrał głos w sprawie Daniela Martyniuka. Zadziwiająco go podsumował!
Kuba Wojewódzki w nowym felietonie dla magazynu „Polityka” postanowił skomentować aferę z udziałem Daniela Martyniuka. Dziennikarz w charakterystyczny dla siebie sposób podsumował zachowanie syna króla disco polo, który wywołał potężną awanturę na pokładzie samolotu Wizz Air. Kuba Wojewódzki nie gryzł się w język i dosadnie podsumował mężczyznę.
Kuba Wojewódzki skomentował aferę z Danielem Martyniukiem. Padły mocne słowa!
Według ustaleń „Faktu” Daniel Martyniuk wywołał karczemną awanturę na pokładzie jednego z samolotów lecących z Malagi do Warszawy. Mężczyzna miał głośno krzyczeć w czasie i być agresywny w stosunku do obsługi i współpasażerów. W związku z jego zachowaniem pilot zarządził awaryjne lądowanie w Nicei.
Gdy samolot wylądował, to francuska policja pojmała Daniela Martyniuka, a później głos w sprawie zabrał rzecznik linii lotniczych. Salvatore Gabriele Imperiale w krótkim komunikacie zasugerował, że Daniel Martyniuk prawdopodobnie otrzyma trzymać zakaz lotów liniami Wizz Airem.
Kuba Wojewódzki nie zostawił suchej nitki na Danielu Martyniuku. Zabrał głos w swoim felietonie dla „Polityki”. Dziennikarz w ironiczny sposób podsumował, co o tym wszystkim myśli. Zadrwił przy okazji z jego oświadczenia na temat rozstania z żoną Faustyną oraz faktu, że nie pojawi się na chrzcinach syna:
Daniel Martyniuk poinformował, że nie będzie już ze swoją żoną Faustyną, gdyż do siebie nie pasują. Oznajmił także, że znika z social mediów i nie pojawi się na chrzcinach syna. Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz — napisał w „Polityce”.
marta | 22 października 2025
Ten czlowiek jest chory ogolnie mowiac.Wspolczuje bliskim ,