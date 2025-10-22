Kuba Wojewódzki w nowym felietonie dla magazynu „Polityka” postanowił skomentować aferę z udziałem Daniela Martyniuka. Dziennikarz w charakterystyczny dla siebie sposób podsumował zachowanie syna króla disco polo, który wywołał potężną awanturę na pokładzie samolotu Wizz Air. Kuba Wojewódzki nie gryzł się w język i dosadnie podsumował mężczyznę.

Kuba Wojewódzki skomentował aferę z Danielem Martyniukiem. Padły mocne słowa!

Według ustaleń „Faktu” Daniel Martyniuk wywołał karczemną awanturę na pokładzie jednego z samolotów lecących z Malagi do Warszawy. Mężczyzna miał głośno krzyczeć w czasie i być agresywny w stosunku do obsługi i współpasażerów. W związku z jego zachowaniem pilot zarządził awaryjne lądowanie w Nicei.

Gdy samolot wylądował, to francuska policja pojmała Daniela Martyniuka, a później głos w sprawie zabrał rzecznik linii lotniczych. Salvatore Gabriele Imperiale w krótkim komunikacie zasugerował, że Daniel Martyniuk prawdopodobnie otrzyma trzymać zakaz lotów liniami Wizz Airem.

