Zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu swojego ojca na urząd prezydenta, Daniel Nawrocki pojawił się na antenie wPolsce24 w autorskim programie „Nawrocki w Polsce”. Jego pierwszym gościem był Filip Chajzer, a rozmowa szybko odbiła się szerokim echem. Widzowie nie tylko ocenili warsztat prowadzącego, ale też wychwycili zaskakujące rodzinne wyznanie.

Daniel Nawrocki, najstarszy syn pierwszej damy Marty Nawrockiej, od dawna działa w lokalnej polityce i mediach, ale dopiero teraz zdecydował się na własny format telewizyjny. Program „Nawrocki w Polsce” ma pokazywać mniej znane oblicze naszego kraju i jego mieszkańców. Emisja pierwszego odcinka, w którym gościem był Filip Chajzer, odbyła się 10 sierpnia.

Spotkanie obu panów miało miejsce we Władysławowie – w food trucku prowadzonym przez byłego gwiazdora „Dzień dobry TVN”. Rozmowa dotyczyła zarówno spraw zawodowych, jak i prywatnych. Daniel próbował kebaba przygotowanego przez Chajzera, a później towarzyszył mu w rejsie łodzią.

Podczas luźnej konwersacji Nawrocki niespodziewanie ujawnił, że jego młodszy brat Antoni brał udział w castingach do programu „Mali giganci”. To informacja, której rodzina nigdy wcześniej publicznie nie potwierdziła.

Mój brat był na castingach do „Małych gigantów” – przyznał Daniel, czym mocno zaskoczył swojego rozmówcę.

– Serio!? Co ty gadasz? – odpowiedział zdumiony Filip Chajzer.

Choć część widzów chwaliła nowy format za swobodny klimat i „danie przestrzeni rozmówcy”, inni narzekali na brak konkretów.

,,Daniel zdałeś egzamin na -5, bo niewiele się dowiedziałam o Filipie” – pisała jedna z komentujących. Inni doceniali jednak profesjonalne podejście i obiecującą formułę programu.

Już wiadomo, że kolejnymi gośćmi „Nawrockiego w Polsce” będą bokserzy – legendarny Dariusz Michalczewski i aktualny mistrz Polski Kacper Meyna. Jeśli emocji będzie tyle co po premierze, nowy program syna prezydenta z pewnością jeszcze nie raz trafi na czołówki portali.