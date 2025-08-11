Od kilku tygodni w mediach krąży pytanie czy Marta Nawrocka, pierwsza dama i funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej, ma obecnie dostęp do broni? Spekulacje narastały, zwłaszcza że od stycznia 2025 roku przebywa na bezterminowym urlopie. Teraz pojawiło się oficjalne stanowisko resortu finansów, które rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Marta Nawrocka od 18 lat pracuje w Służbie Celno-Skarbowej, zajmując się zwalczaniem nielegalnego hazardu w Trójmieście. Formacja, w której służy, to uzbrojona i umundurowana jednostka wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Funkcjonariusze mają przy sobie broń wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych, a po zakończeniu pracy zdają ją do magazynu uzbrojenia.

Jak ustalił „Fakt”, pierwsza dama od początku 2025 roku przebywa na bezpłatnym, bezterminowym urlopie. To wywołało pytania, czy w tym okresie może posiadać broń służbową.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów wydało jasne stanowisko: pracownicy KAS nie mają stałego dostępu do broni. Mogą ją posiadać tylko podczas wykonywania obowiązków, a wyjątkiem jest sytuacja, gdy funkcjonariusz ma specjalne pozwolenie na przechowywanie jej w miejscu pracy lub w domu.

Nawet wtedy, jak wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r., przed rozpoczęciem urlopu lub innej dłuższej nieobecności, broń wraz z amunicją musi zostać zdana do magazynu uzbrojenia. W przypadku Marty Nawrockiej oznacza to jedno — w trakcie urlopu pierwsza dama nie ma przy sobie służbowej broni.