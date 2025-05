Filip Chajzer stał się głównym bohaterem filmu dziennikarza — Jakuba Wątora. Mężczyzna na nagraniu dostępnym na YouTube zarzucił synowi Zygmunta Chajzera, że w wielu materiałach na swoich mediach społecznościowych go pomawiał, zastraszał i zachęcał innych do szerzenia hejtu. Oprócz tego Jakub Wątor w filmie poruszył wątek nieżyjącego syna Filipa Chajzera. Prezenter telewizyjny i były prowadzący „Dzień dobry TVN” nie pozostawił tej sprawy bez odpowiedzi. Wrzucił do sieci fragment słów Jakuba Wątora i opatrzył je mocnym opisem. Padły ostre słowa.

Jakub Wątor opublikował na YouTube nagranie 7 maja 2025 roku. Poruszył w nim wątek donosów, które miał otrzymywać od byłych pracowników Filipa Chajzera. Niektóre z nich miały dotyczyć tego, że Flip Chajzer nie daje swoim pracownikom umów o pracę, a podobno niektórzy z nich nie mieli nawet zgód na pozwolenie o pracę w Polsce:

Postanowiłem przyjrzeć się tematowi, zwłaszcza że ten rzekomy brak umów pokrył się z artykułem „Gazety Wyborczej” z 16 kwietnia. Dotyczył on fundacji Filipa Chajzera. Człowiek, który był w zarządzie fundacji, też twierdził, że nie miał podpisanej umów (…) Żądam przeprosin w social mediach przez Filipa Chajzera oraz zapłaty pięciu tysięcy złotych na Fundację Przyjaciele Palucha. Jeśli Filip Chajzer nie spełni tego żądania, podam go do sądu — podsumował na nagraniu Jakub Wątor.

